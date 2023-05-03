Разбивает сердце гораздо сильнее. Почему друг-"призрак" чувствует себя более одиноким "призрака"-любовника

Новое исследование разрывов отношений, выявило невероятные результаты: "исчезновение" романтического партнера и "исчезновение" друга — это две разные вещи, которые имеют разные предпосылки и имеют четко выраженные негативные последствия.

"Друзья-призраки" — то есть когда кто-то полностью прекращает общение с вами, фактически превращаясь в "призрака" — редко бывает приятным ощущением. Оно заставляет задуматься о том, что вы могли сделать не так, почему человек решил оставить вас без объяснения причин, и что вы могли бы сделать по-другому, чтобы не быть "призраком". Скорее всего, человек, который делает это с вами, чувствует себя еще хуже — по крайней мере, если вы сначала были друзьями, а не романтическими партнерами, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал . Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

В последние годы "призраки" стали широко распространенным явлением, и это может произойти как в романтических отношениях, так и в дружбе. Однако, несмотря на такую распространенность, исследования "призраков" почти всегда сосредотачивались на одном конкретном аспекте: опыте тех, чей романтический партнер стал "призраком". Но как насчет точки зрения тех, кто становится "призраками"?

На этот вопрос пыталась ответить Микаэла Форрай, докторантка исследовательской группы AdMe при Венском университете, в своем новом исследовании о способах разрывать отношения. Ее заинтриговало явление "призраков" среди друзей, а также перспектива существования "призраков" — обе эти темы привлекли относительно мало внимания ученых.

Чтобы заполнить этот пробел в научной литературе, Форрай и ее команда опросили 978 молодых людей об их опыте появления "призраков" романтических и платонических партнеров. Четыре месяца спустя был проведен еще один опрос, чтобы измерить изменения в опыте участников с течением времени.

Результаты оказались неожиданными: хотя мы, возможно, больше всего знакомы с романтическими "призраками", потеря друзей оказывается не менее достойным внимания явлением — по крайней мере, с точки зрения "призрака". Исследователи обнаружили, что эти две ситуации не только вызваны разными причинами, но и последствия каждой из них заметно отличаются.

Основной причиной романтических "призраков" является перегрузка общением, но это, как оказалось, не относится к друзьям-"призракам". С другой стороны, друзья-"призраки", похоже, больше связаны с тем, как вы относитесь к себе, чем к своему партнеру. Чем выше ваша самооценка, тем больше вероятность того, что вы станете другом-"призраком" — результат, по мнению исследователей, сводится к большей вере в свою способность заменить того, кого вы решили покинуть.

Но хотя это может показаться легким выходом, исследователи обнаружили, что это может оказать негативное влияние на самочувствие человека. Люди, которые утверждали, что у них были друзья-"призраки" в прошлом, чаще сообщали об усилении депрессивных тенденций через четыре месяца. Однако это не касается "призраков" романтических партнеров: не было обнаружено временной связи между любимыми-"призраками" и депрессивными тенденциями.

Форрай предостерегает, что нам нужно задуматься над нашим поведением в отношении "призраков", особенно в дружеских отношениях, чтобы избежать негативных последствий как для себя, так и для них. В общем, исследования "призраков" только начинаются, и для того, чтобы составить полную картину этого явления, нужно больше информации.

Тем не менее у Форрай и ее команды есть множество идей для дальнейших исследований, и мы можем ожидать, что в будущем узнаем больше об этом загадочном и вредном поведении.

Ранее Фокус рассказывал о неотложной потребности в исследованиях. Ученые обнаружили, что когнитивное снижение влечет за собой не только деменцию.

А также мы писали, как непризнанное заболевание может повлиять на отношения в паре. Синдром Питера Пена не совсем заболевание, однако оно вносит свой вклад в жизнь людей и отношения в частности.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.