Венди и Питер Пен. Как непризнанное заболевание может повлиять на отношения в паре

Синдром Питера Пена не совсем признанное заболевание, однако оно вносит свой вклад в жизнь людей и отношения в частности. Не так-то просто сохранять баланс, если твоя половинка не желает взрослеть.

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Питер Пен известный персонаж, дерзкий и одетый в зеленый главный герой диснеевского фильма 1953 года или по одной из многих вышедших с тех пор экранизаций. Первоначально этот персонаж был произведением шотландского драматурга Джеймса Барри, появившегося в его произведении "Питер Пен, или Мальчик, не желавший взрослеть". И самому названию, в принципе, все сказано, пишет IFLScience.

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Конечно, некоторые аспекты взрослой жизни могут быть переоценены, однако исследования показывают, что некоторые люди доводят такие взгляды до крайностей. Синдром Питера Пена описывает взрослых, как правило, мужчин, которые оказываются неспособными взять на себя ответственность, приходящую с жизнью во взрослых отношениях, и полагаются на своих партнерок или партнеров. Те же со своей стороны вынуждены взять на себя это бремя. Это не совсем рецепт успеха отношений.

В 2021 году результаты исследования показали некоторые ключевые признаки того, что мужчина в вашей жизни может походить на Питера Пена. Такие люди могут, в частности, выражать свои эмоции довольно необычным, а иногда и неадекватным способом. Они, как правило, эгоцентричны, но также апатичны и не желают строить долгосрочные жизненные планы.

В основном такие лица не предпочитают брать на себя ответственность, но лелеют ожидания, что их вторая половинка возьмет на себя роль матери.

Согласитесь, не совсем привлекательный список. Однако психолог Карла Мари Менли рассказывает о нескольких чертах, которые так и привлекают внимание. По крайней мере, в начале отношений.

Она утверждает: "Питер Пен достаточно харизматичный и даже игривый, но это не работает в случае выполнения жизненных обязанностей; мальчишеский шарм, который одновременно очаровывает и раздражает (из-за избегания взрослой реальности)".

Для того, чтобы оценить влияние синдрома Питера Пена, исследователи разработали пятибалльную шкалу, содержащую 22 фактора в трех различных категориях: "Бегство от ответственности", "Восприятие власти" и "Ребенок, который никогда не взрослеет".

Максимальный балл — 110, и чем выше балл, тем выше уровень синдрома Питера Пена. Авторы предполагают, что их шкала надежна и вполне подходит для использования в клинической практике, например, в супружеском консультировании.

Но при чем здесь Венди?

По сюжету, Венди подписывается на совсем нелегкое соглашение: ее забирают в Неверленд, чтобы она фактически взяла на себя материнскую ответственность за кучу детей, живущих без присмотра на острове в течение неопределенного периода. Это даже не прекращается, когда она возвращается домой в конце истории, поскольку она любезно соглашается возвращаться туда раз в год, чтобы сделать для Питера Пена весеннюю уборку.

Так же как и Венди из воображения Джеймса Барри, партнеры людей с синдромом Питера Пена могут где-то позволять отлынивать от ответственности и обязанностей взрослой жизни. В конце концов это может довольно быстро привести к недооценивающим их образам и ощущениям. А по ощущениям, будто появился еще один ребенок, а не партнер.

Как бы то ни было, не все представители "Венди" недовольны таким расписанием. Но для тех, кто хочет выбраться из ловушки сказочных персонажей, психолог Марк Треверс выделил некоторые вещи, которые вы можете совершить. Возможно, вы можете помочь своему партнеру постепенно брать на себя больше ответственности, одновременно изменяя свое собственное поведение.

В частности, он советует: "Помните отмечать усилия вашего партнера на каждом шагу, демонстрируя ему благодарность и любовь. Заставляйте их отвечать за то, что они обещают сделать, и сосредоточьтесь на маленьких победах, а не на массивном изменении поведения. Прекращение снисходительного поведения, например, убирать за ними всякий раз, когда они создают беспорядок, мыть их машину или оплачивать счета, может помочь им осознать необходимость перемен».

Однако психолог отмечает: ожидать от человека радикальных изменений не совсем правильный подход. Если вы несчастливы быть Венди, а ваша вторая половинка, кажется, настроена на жизнь в стиле Питера Пена, возможно лучше поставить точку в отношениях.

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