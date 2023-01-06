Синдром Питера Пэна. Ученые обнаружили, что человеческий мозг никогда не взрослеет по-настоящему

Любопытно, что эта особенность не уникальна для человека — эту черту мы разделяем с нашими давними кузенами.

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Многие считают, что наш большой мозг делает нас людьми, однако ученые решили сосредоточиться на том, какую роль играют его составляющие — доли, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из Университета Новой Англии, Института морских наук и Неаполитанского университета имени Федерико II сосредоточились на эволюции различных долей человеческого мозга, в поиске того, что отличает нас от наши родственников-приматов. Ученые обнаружили, что в некотором роде наш мозг никогда не взрослеет и это не только наша особенность — этот "синдром Питера Пена" мы разделяем с нашими далекими кузенами — неандертальцами.

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Эволюция мозга

Мозг млекопитающих состоит из четырех отдельных долей, которые отвечают за определенные функции:

лобная доля связана с рассуждениями и абстрактным мышлением; височная доля — с сохранением памяти; затылочная доля — со зрением; теменная доля помогает интегрировать сенсорные входы.

Ученые задались вопросом — развивались ли доли мозга независимо друг от друга или эволюционные изменения в одной доли обязательно влекли за собой изменения и в других частях головного мозга.

Единственным способом ответить на этот вопрос является анализ того, как разные доли менялись с течением времени у разных видов, а после сопоставить изменения в отдельных долях с другими. Альтернативным методом исследования может стать измерение степени, в которой разные доли мозга интегрированы друг с другом по мере того, как млекопитающее растет — то есть на разных стадиях жизненного цикла.

Ученые пошли дальше и задействовали сразу два метода. Первый анализ включал трехмерные модели мозга сотен живых и ископаемых приматов — это позволило ученым составить карту эволюции течением времени.

Другой цифровой набор данных о мозге ученые получили от живых видов обезьян и людей на разных стадиях роста — это позволило исследователям наметить интеграцию частей мозга у разных видов по мере их взросления. Для создания своих моделей ученые использовали компьютерную томографию черепов, а после использовали цифровое заполнение мозговых полостей, что позволило им получить представление о форме мозга.

Удивительный результат

Проследив изменения во времени у десятков различных видов приматов ученые обнаружили, что у людей особенно высокий уровень интеграции мозга — в особенности между теменной и лобной долями. Однако самым удивительным открытием стало то, что люди вовсе не уникальны — столь же высокой оказалась и интеграция между этими долями у неандертальцев.

Рассмотрев изменение формы в процессе роста показало, что у человекообразных обезьян, например, шимпанзе, интеграция между долями мозга сопоставима с таковой у людей, не достигших подросткового возраста.

Неандертальцы были продвинутыми людьми

Подытожив результаты, ученые пришли к выводу, что от других приматов людей отличает не только размер нашего мозга, но и то, что эволюция различных долей нашего мозга более тесно интегрирована, в отличии от любого другого примата.

Ученые предполагают, что этот "синдром Питера Пена" сыграл важную роль в эволюции человеческого интеллекта.

Кроме того, ученые считают, что неандертальцы, которых долгое время считали беспробудными тупицами, на самом деле были весьма способными, продвинутыми и искушенными людьми.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, каким образом человеческий мозг сохраняет воспоминания.