Ученые нашли "золотую жилу" в окаменелости возрастом 520 млн лет: о чем идет речь (фото)

Исследователи сделали невероятно удачное открытие, когда нашли окаменевшую личинку древнего червя, который, вероятно, является одним из самых ранних известных предков антроподов, включая крабов, омаров и насекомых. Открытие также позволяет увидеть связь между прошлым и будущим.

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Об этом пишет Daily Star.

Как правило, окаменелости представляют собой отпечатки существ, замерших в камнях. Однако новая окаменелость отличается "почти идеальной сохранностью" и является абсолютной "золотой жилой" для эволюционных биологов. По словам соавтора исследования Кэтрин Добсон, с помощью 3D-визуализации они с коллегами обнаружили, что крохотная личинка достигла почти идеальной сохранности: команда обнаружила нетронутый мозг и внутренние органы личинки возрастом более полумиллиарда лет.

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Визуализация показала, что внутри личинки отлично сохранился мозг, пищеварительные железы, примитивная кровеносная система, а также следы нервов, отвечающих за работу простых ног и глаза личинки.

Новое открытие ученых показывает, что ранее наука недооценивала сложность ранних членистоногих, которые появились во время кембрийского взрыва. Это также позволило исследователям установить эволюционные связи между древними существами и теми, которые есть у нас сегодня.

Находка также показала наличие пищеварительных органов и примитивной кровеносной системы Фото: Nature

По словам ведущего автора исследования Мартина Смита, не менее удивительным открытием оказалась и часть мозга внутри личинки, которую ученые назвали протоцеребрумом. В результате команда обнаружила, что она эволюционировала в часть головы членистоногих, позволяющую животным процветать во всех типах регионов: от глубин до каждого континента на ранней Земле.

Ученые отмечают, что обнаружение столь древней личинки, которая хорошо сохранилась — весьма редкое открытие. Личинки, как правило, маленькие и хрупкие, а потому найти их окаменелости чрезвычайно сложно. К счастью, на этот раз ученым невероятно повезло и в хрупком теле древней окаменелости все еще сохранились внутренние органы и мозг.

Органы существа сохранились более полумиллиарда лет Фото: Nature

Ранее ученые сообщали, что самые древние динозавры в мире могут быть спрятаны в самых недоступных местах на Земле, предположили эксперты. Новое исследование ученых из Лондонского университетского колледжа и Музея естественной истории в Великобритании в очередной раз доказывает: самые ранние окаменелости, вероятно, могут быть найдены в местах, которые крайне сложно исследовать.

Ранее Фокус писал о том, что окаменелость морского чудовища из Чили удивила ученых: что исследователи обнаружили внутри.