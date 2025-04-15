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Технологии и наука

Ученые нашли "золотую жилу" в окаменелости возрастом 520 млн лет: о чем идет речь (фото)

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Фото: Nature | Удивительное открытие открывает ученым массу возможностей для исследований

Исследователи сделали невероятно удачное открытие, когда нашли окаменевшую личинку древнего червя, который, вероятно, является одним из самых ранних известных предков антроподов, включая крабов, омаров и насекомых. Открытие также позволяет увидеть связь между прошлым и будущим.

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Об этом пишет Daily Star.

Как правило, окаменелости представляют собой отпечатки существ, замерших в камнях. Однако новая окаменелость отличается "почти идеальной сохранностью" и является абсолютной "золотой жилой" для эволюционных биологов. По словам соавтора исследования Кэтрин Добсон, с помощью 3D-визуализации они с коллегами обнаружили, что крохотная личинка достигла почти идеальной сохранности: команда обнаружила нетронутый мозг и внутренние органы личинки возрастом более полумиллиарда лет.

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Визуализация показала, что внутри личинки отлично сохранился мозг, пищеварительные железы, примитивная кровеносная система, а также следы нервов, отвечающих за работу простых ног и глаза личинки.

Новое открытие ученых показывает, что ранее наука недооценивала сложность ранних членистоногих, которые появились во время кембрийского взрыва. Это также позволило исследователям установить эволюционные связи между древними существами и теми, которые есть у нас сегодня.

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Находка также показала наличие пищеварительных органов и примитивной кровеносной системы
Фото: Nature

По словам ведущего автора исследования Мартина Смита, не менее удивительным открытием оказалась и часть мозга внутри личинки, которую ученые назвали протоцеребрумом. В результате команда обнаружила, что она эволюционировала в часть головы членистоногих, позволяющую животным процветать во всех типах регионов: от глубин до каждого континента на ранней Земле.

Ученые отмечают, что обнаружение столь древней личинки, которая хорошо сохранилась — весьма редкое открытие. Личинки, как правило, маленькие и хрупкие, а потому найти их окаменелости чрезвычайно сложно. К счастью, на этот раз ученым невероятно повезло и в хрупком теле древней окаменелости все еще сохранились внутренние органы и мозг.

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Органы существа сохранились более полумиллиарда лет
Фото: Nature

Ранее ученые сообщали, что самые древние динозавры в мире могут быть спрятаны в самых недоступных местах на Земле, предположили эксперты. Новое исследование ученых из Лондонского университетского колледжа и Музея естественной истории в Великобритании в очередной раз доказывает: самые ранние окаменелости, вероятно, могут быть найдены в местах, которые крайне сложно исследовать.

Ранее Фокус писал о том, что окаменелость морского чудовища из Чили удивила ученых: что исследователи обнаружили внутри.