Учені знайшли "золоту жилу" в скам'янілості віком 520 млн років: про що йдеться (фото)

Дослідники зробили неймовірно вдале відкриття, коли знайшли скам'янілу личинку стародавнього черв'яка, який, імовірно, є одним із найбільш ранніх відомих предків антроподів, включно з крабами, омарами та комахами. Відкриття також дає змогу побачити зв'язок між минулим і майбутнім.

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Про це пише Daily Star.

Як правило, скам'янілості являють собою відбитки істот, що завмерли в каменях. Однак нова скам'янілість вирізняється "майже ідеальним збереженням" і є абсолютною "золотою жилою" для еволюційних біологів. За словами співавтора дослідження Кетрін Добсон, за допомогою 3D-візуалізації вони з колегами виявили, що крихітна личинка досягла майже ідеального збереження: команда виявила недоторканий мозок і внутрішні органи личинки віком понад пів мільярда років.

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Візуалізація показала, що всередині личинки відмінно зберігся мозок, травні залози, примітивна кровоносна система, а також сліди нервів, які відповідають за роботу простих ніг і ока личинки.

Нове відкриття вчених показує, що раніше наука недооцінювала складність ранніх членистоногих, які з'явилися під час кембрійського вибуху. Це також дало змогу дослідникам встановити еволюційні зв'язки між стародавніми істотами й тими, які є у нас сьогодні.

Знахідка також засвідчила наявність травних органів і примітивної кровоносної системи Фото: vaccine-1

За словами провідного автора дослідження Мартіна Сміта, не менш дивовижним відкриттям виявилася і частина мозку всередині личинки, яку вчені назвали протоцеребрумом. У результаті команда виявила, що вона еволюціонувала в частину голови членистоногих, що дає змогу тваринам процвітати в усіх типах регіонів: від глибин до кожного континенту на ранній Землі.

Науковці зазначають, що виявлення настільки давньої личинки, яка добре збереглася, — вельми рідкісне відкриття. Личинки, як правило, маленькі та тендітні, а тому знайти їхні скам'янілості надзвичайно складно. На щастя, цього разу вченим неймовірно пощастило і в тендітному тілі стародавньої скам'янілості все ще збереглися внутрішні органи та мозок.

Органи істоти збереглися понад півмільярда років Фото: vaccine-1

Раніше вчені повідомляли, що найдавніші динозаври у світі можуть бути заховані в найнедоступніших місцях на Землі, припустили експерти. Нове дослідження вчених із Лондонського університетського коледжу та Музею природної історії у Великій Британії вкотре доводить: найбільш ранні скам'янілості, імовірно, можуть бути знайдені в місцях, які вкрай складно дослідити.

Раніше Фокус писав про те, що скам'янілість морського чудовиська з Чилі здивувала вчених: що дослідники виявили всередині.