В недрах Земли обнаружен "темный лес": в нем доминирует таинственный новый тип жизни (фото)

Почва под нашими ногами кишит таинственными формами жизни — возможно, здесь больше организмов, чем в любой другой среде обитания на Земле. В новом исследовании ученые изучили "подземное разнообразие" и заметили совершенно новый тип бактерий, широко распространенный под нашими ногами.

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Об этом пишет Science Alert.

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них известны науке лишь по окаменелостям, другие процветают до сих пор, а некоторым все еще удается скрываться от глаз ученых. Почва под нашими ногами, по сути, является одной из наиболее густонаселенных сред на планете.

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В новом исследовании ученые изучили жизнь, скрывающуюся в почве и обнаружили совершенно новый тип бактерий, который в изобилии и широко распространен в "темном лесу" глубоких почв нашей планеты.

Ученые отмечаю, что тип бактерий, названный CSP1-3, был впервые обнаружен в 2006 году в геотермальных системах Йеллоустона. С тех пор родственники таинственного вида были обнаружены в олиготрофных глубоких почвах, например, под тропическими лесами, а также в подповерхностных почвах, где окисляется железо.

Команда использовала высококачественные данные метагенома и составила всеобъемлющий геномный каталог бактериального типа. Результаты дают "глубокое понимание" того, как эти бактерии выживают глубоко под землей, питаясь любым углеродом и азотом, просачивающимся с поверхности.

По словам соавтора исследования, микробиолога Джеймса Тидже из Мичиганского государственного университета, эти загадочные микробы, вероятно, играют важную роль в энергетических и элементарных циклах в глубоких почвах, существующих менее 10% процентов истории Земли.

Диаграмма, показывающая эволюционную историю водного организма и адаптивные черты типа CSP1-3 для каждой среды обитания Фото: MSU

Большинство людей полагают, что эти крохотные организмы находятся в состоянии покоя глубоко под нашими ногами. Однако новое открытие указывает на то, что эти микробы на самом деле активны и медленно растут.

В ходе исследования команда изучила образцы глубокой почвы, собранные в США и Китае на глубине до 22 метров. Результаты указывают на то, что CSP1-3 абсолютно доминировал в этих скрытых экосистемах и составляет до 60% разнообразия в зависимости от глубин. Любопытно, что что такого рода доминирование никогда не встречается в микробных сообществах на поверхности Земли.

Отметим, что глубокие почвы ограничены в энергии и лишены питательных веществ. Эта экосистема во многом игнорируется с точки зрения науки, но недавние исследования показывают, что почвенные микробы, живущие в глубинах почвы, демонстрирует гораздо большее разнообразие, чем считалось ранее.

Микробные популяции, живущие в поверхностных почвах Земли, которые простираются всего на 30 сантиметров в глубину, гораздо более плотно упакованы, чем популяции, живущие на глубине до сотен метров. Но их общая численность популяций на самом деле довольно схожа

По некоторым оценкам, до 99,999% микробов Земли все еще неизвестны науке, и из триллиона видов, которые, как считается, существуют, более 90% могут находиться под поверхностью. CSP1-3 — одна из многих загадок.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новые микробы: они могут сильно изменить климат на нашей планете.