У надрах Землі виявлено "темний ліс": у ньому домінує таємничий новий тип життя (фото)

Ґрунт під нашими ногами кишить таємничими формами життя — можливо, тут більше організмів, ніж у будь-якому іншому середовищі існування на Землі. У новому дослідженні вчені вивчили "підземне розмаїття" і помітили абсолютно новий тип бактерій, широко поширений під нашими ногами.

Related video

Про це пише Science Alert.

Історія Землі налічує мільярди років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них відомі науці лише зі скам'янілостей, інші процвітають дотепер, а деяким усе ще вдається переховуватися від очей учених. Ґрунт під нашими ногами, по суті, є одним із найбільш густонаселених середовищ на планеті.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені вивчили життя, що ховається в ґрунті й виявили абсолютно новий тип бактерій, який удосталь і широко поширений у "темному лісі" глибоких ґрунтів нашої планети.

Вчені зазначають, що тип бактерій, названий CSP1-3, було вперше виявлено 2006 року в геотермальних системах Єлловстона. Відтоді родичів таємничого виду було виявлено в оліготрофних глибоких ґрунтах, наприклад, під тропічними лісами, а також у підповерхневих ґрунтах, де окиснюється залізо.

Команда використовувала високоякісні дані метагенома і склала всеосяжний геномний каталог бактеріального типу. Результати дають "глибоке розуміння" того, як ці бактерії виживають глибоко під землею, живлячись будь-яким вуглецем і азотом, що просочуються з поверхні.

За словами співавтора дослідження, мікробіолога Джеймса Тідже з Мічиганського державного університету, ці загадкові мікроби, ймовірно, відіграють важливу роль в енергетичних і елементарних циклах у глибоких ґрунтах, які існують менше ніж 10% відсотків історії Землі.

Діаграма, що показує еволюційну історію водного організму й адаптивні риси типу CSP1-3 для кожного середовища існування Фото: MSU

Більшість людей вважають, що ці крихітні організми перебувають у стані спокою глибоко під нашими ногами. Однак нове відкриття вказує на те, що ці мікроби насправді активні й повільно ростуть.

Під час дослідження команда вивчила зразки глибокого ґрунту, зібрані в США і Китаї на глибині до 22 метрів. Результати вказують на те, що CSP1-3 абсолютно домінував у цих прихованих екосистемах і становить до 60% різноманітності залежно від глибин. Цікаво, що такого роду домінування ніколи не зустрічається в мікробних спільнотах на поверхні Землі.

Зазначимо, що глибокі ґрунти обмежені в енергії та позбавлені поживних речовин. Ця екосистема багато в чому ігнорується з погляду науки, але нещодавні дослідження показують, що ґрунтові мікроби, які живуть у глибинах ґрунту, демонструють значно більшу різноманітність, ніж вважали раніше.

Мікробні популяції, що живуть у поверхневих ґрунтах Землі, які простягаються лише на 30 сантиметрів у глибину, набагато щільніше запаковані, ніж популяції, що живуть на глибині до сотень метрів. Але їхня загальна чисельність популяцій насправді досить схожа

За деякими оцінками, до 99,999% мікробів Землі все ще невідомі науці, і з трильйона видів, які, як вважається, існують, понад 90% можуть перебувати під поверхнею. CSP1-3 — одна з багатьох загадок.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили нові мікроби: вони можуть сильно змінити клімат на нашій планеті.