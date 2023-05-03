Апокалипсис близко. За последние 50 лет в систему Земли люди добавили энергию 25 млрд ядерных бомб

Исследователи предупреждают, что глобальное потепление неумолимо надвигается на планету и его последствия будут ужасающими.

Последние десятки лет ученые то и дело предупреждают человечество о том, что нам следует отказаться от ископаемого топлива и снизить количество вредных выбросов. Правительства большинства стран уже работают в этом направлении, однако исследователи полагают, что этого все равно может оказаться недостаточно, пишет Science Alert.

Известно, что человечество превратило уголь, нефть и газ в более чем два триллиона метрических тонн углекислого газа, а также других парниковых газов, которые мы то и дело выбрасываем в атмосферу Земли. В результате таких действий мы уже достигли того, что средняя температура поверхности планеты приблизительно на 1,2 °C выше, чем наш доиндустриальный уровень.

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Исследователи отмечают, что это связано с тем, что добавление дополнительного углерода в природный углеродный цикл планеты вызвал дисбаланс в количестве энергии, которая поступает и покидает систему Земли. Если задуматься, для того, чтобы согреть всю планету, потребуется огромное количество энергии, а недавнее исследование показывает, что только за последние 50 лет мы добавили в систему Земли колоссальные 25 миллиардов ядерных бомб.

Нагрев планеты всего на 1,2 °C может показаться крайне малым, однако исследователи предлагают задуматься над тем, что все это огромное количество энергии ныне сосредоточено в мировом океане.

Отметим, что опасность парниковых газов заключается в том, что они сильнодействующие: лишь малой концентрации их достаточно, чтобы получить весьма ощутимые последствия. Анализ свидетельствует о том, что человечество уже увеличило количество парникового газа в атмосфере земли приблизительно в 1,5 раза. Кроме того, мы также добавили значительные объемы метана и закиси азота, и все это вместе выводит из равновесия наш поддерживающий жизнь парниковый эффект.

Новое исследование ученых предполагает, что что энергетический дисбаланс эквивалентен захвату примерно 380 зеттаджоулей дополнительного тепла с 1971 по 2020 год. Отметим, что именно на этот период приходится более половины всех выбросов человечества. Ученые подсчитали и пришли к выводу, что эффект парниковых газов за последние полсотни лет примерно в 25 раз превышает энергию, выброшенную бомбой, уничтожившей Хиросиму.

Ученые также отмечают, что порядка 90% всего излишнего тепла сегодня сохраняется в мировом океане, в особенности в верхней километровой зоне. Известно, что вода является отличным теплоотводом, а более теплые воды океана вносят свои коррективы не только в жизнь своих обитателей, но и в климат планеты в целом.

Требуется много времени, чтобы передать столько тепла в океаны, и, оказавшись там, оно не исчезает. Ученые предполагают, что даже достигнув нулевых выбросов парниковых газом, мы, вероятнее, всего сможем лишь остановить глобальное потепление, однако нам так или иначе придется разбираться с последствиями климатических изменений, которые уже произошли.

Фокус ранее писал о том, что извержение вулкана Тонга стало крупнейшим взрывом за последние 100 лет.