Мощнее Царь-бомбы. Извержение вулкана Тонга стало крупнейшим взрывом за последние 100 лет (видео)

Новое исследование свидетельствует о том, что пробуждение подводного вулкана было равносильно самому мощному ядерному испытанию в истории и стало крупнейшим природным взрывом за столетие.

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Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в южной части Тихого океана, произошло в январе 2022 года и стало одним из самых мощных в истории. Оно вызвало землетрясение силой 7,4 балла, в результате чего на остров обрушились огромные волны. К слову, отголоски этих цунами докатились даже до США, России и Чили, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета Майами использовали спутниковые и подводные данные, чтобы смоделировать колоссальные цунами, которые в последствии извержения обрушились на Тонганский архипелаг. Результаты исследования свидетельствуют о том, что извержение подводного вулкана стало крупнейшим природным взрывом за последние более чем 100 лет. Исследователи полагают, что по масштабам разрушительности он вполне мог бы соперничать с извержением Кракатау в 1883 году, в результате которого погибло более 36 тысяч человек.

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Известно, что извержение Тонга произошло 15 января 2022 года приблизительно в 65 километрах от главного острова Тонга. Тогда подводный вулкан выбросил облако пепла высотой в 57 километров, что стало первым зарегистрированным прорывом в третий слой атмосферы Земли — мезосферу.

Более того, исследователи полагают, что извержение Тонга высвободило больше энергии, чем испытание Царьбомбы, которая считается самой мощной ядерной бомбой из когда-либо взорванных за всю историю человечества. Извержение подводного вулкана также послужило толчком для создания мегацунами, которые обрушились вдоль побережья острова Тофуа в Тонге — известно, что волны здесь достигали 45 метров в высоту.

К счастью, этот ад на Земле миновал самый густонаселенный остров страны Тонгатапу — на него обрушились волны высотой в 17 метров. Известно, что одно из самых мощных извержений вулканов в истории человечества унес жизни четырех человек на Тонганском архипелаге и двух — в Перу.

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, что на самом деле предотвратило дальнейшее опустошение и множество смертей. Исследователи использовали моделирование, чтобы восстановить хронологию событий: 5 последовательных взрывов, последнее из которых мощностью 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для построения модели ученые использовали:

спутниковые снимки (до и после);

фото с беспилотников;

полевые наблюдения;

топографические дынные кораллового рифа и дна океана.

Все эти данные позволили воспроизвести извержение подводного вулкана и эффект, которое оно оказало на океан. Модель, созданная исследователями, показывает, что волны достигшие острова Тофуа достигали порядка 30 метров. Однако данный остров необитаем, а потому такие катаклизмы не унесли жизни.

В то же время ученые обнаружили, что Нукуалофа, столица и один из крупнейших городов Тонги, столкнулся с 17-метровыми волнами, несмотря на то, что город находится в 64 километрах к югу от места извержения.

Теперь исследователи полагают, что разница в высоте волн связана с их географическим расположением. По словам первого автора исследования Сэма Пуркиса, дело в том, что Тонгалату, остров на котором расположена столица Тонгу, окружен отмелями. Исследователи предполагают, что они выступили в качестве барьера, которые препятствовали волнам и уменьшали их. При этом Нукуалофа расположен в глубоких водах, что и стало причиной обрушения на остров мега-цунами.

Пуркис отмечает, что мелководные рифовые платформы, окружающие Тонгалату, видимо, сработали в качестве барьера. Однако исследователи отмечают, что они стали "и благословением, и проклятием". Дело в том, что мелководные рифовые платформы безусловно рассели энергию огромных волн, однако они также стали некой ловушкой для более мелких, что заставило их прыгать и расти.

Еще одним положительным моментом послужила пандемия коронавируса, из-за которой существенно снизилось количество туристов. Исследователи полагают, что это также позволило избежать большего количества жертв.

Однако модель исследователей также показывает, что если бы извержение подводного вулкана произошло хоть немного ближе к населенным территориям, последствия были бы колоссальными. Исследователи также отмечают, что извержение Тонга возможно и стало не таким разрушительным, каким могло бы быть, однако другие подводные вулканы также способны создавать цунами такого размера, что может стать проблемой в дальнейшем. Поэтому ученые продолжат изучать извержение Тонга, чтобы лучше понять, с какими вызовами мы можем столкнуться в дальнейшем.

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