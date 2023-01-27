Жизнь длиною в 7 лет. История острова, появившегося из ниоткуда, с неизвестными ранее обитателями

Остров Хунга-Тонга за свою короткою жизнь рассказал биологам и экологам больше, чем любой другой участок суши, "живущий" тысячи лет.

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В 2015 году в южной части Тихого океана из пучины морской посредством извержения вулкана появился новый остров Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай (Хунга-Тонга). По меркам планеты он прожил совсем недолго, всего около 7 лет, но за это время именно этот участок суши дал ученым беспрецедентное понимание того, как зарождаются экосистемы, пишет Science Alert.

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Остров возник в результате извержения вулкана и был разрушен очередным извержением спустя 7 лет, в 2022 году. Однако за это время он предоставил уникальные возможности не только геологам и вулканологам, но и биологам с экологами. По сути, "рождение" нового острова позволило ученым проследить за тем, как зарождаются экосистемы — начиная с микробов-пионеров, которые колонизировали новые земли, и заканчивая появлением растений и животных.

По словам эколога-микробиолога и Университета Колорадо Ника Драгона, как правило, ученые уделяют особое внимание появлению флоры и фауны, однако они с коллегами сосредоточились на чем-то ином. В ходе исследования ученые заметили неожиданное появление на острове сообщества микробов, которые метаболизировали серу и атмосферные газы. Исследователи отмечают, что эти организмы были чрезвычайно похожи на те, что населяют совершенно разные места обитания, в том числе горячие источники или глубоководные гидротермальные жерла.

По словам Драго, любопытным оказался тот факт, что ученые обнаружили то, чего вовсе не ожидали увидеть. Они предполагали, что увидят организмы, схожие с теми, которые появляются, когда ледник отступает, или, например, цианобактерии, которые являются более типичными ранними колонизаторами. Однако вместо этого микробиологи обнаружили принципиально новую уникальную группу бактерий.

В ходе исследования Драгон с коллегами собрали чуть более трех десятков образцов почвы с острова Хунга-Тонга — пробы были взяты по всей протяжности острова от уровня моря до вершины кратера высотой около 120 метров. После ученые исследовали образцы, а затем извлекли и секвенировали их ДНК.

Известно, что растения колонизировали новый остров достаточно быстро, исследователи предполагают, что это произошло благодаря семенам в птичьем помете. Однако большинство проб, взятых учеными, были собраны на поверхности острова, которая все еще оставалась без растительности.

По словам Драгона, они с коллегами обнаружили во всех образцах, взятых из конуса вулкана, бактерии и археи. Любопытно, что эти организмы были менее разнообразны, чем микробы в близлежащих растительных районах острова, они очень отличались друг от друга.

Ученые отмечают, что логичным было бы появление первых микробов из океанской воды или птичьего помета, но, похоже, эти странные микроорганизмы возникли вовсе не там. Ученые предполагают, что найденные ими бактерии и археи появились глубоко под землей. Драгон предполагает, что уникальность этих бактерий заключается в том, что они, по-видимому, питаются за счет серы и сероводорода, которые выделяются во время извержения вулкана. Кроме того, ученые обнаружили, что найденные здесь микробы, наиболее похожи на те, которые ученые находят в горячих источниках или других вулканических системах.

Отметим, что возможность исследовать подобную вулканическую систему выпадает крайне редко, а потому Хунга-Тонга в действительности преподнес ученым ценный подарок — наблюдать за развитием экосистемы с чистого листа.

Ранее Фокус писал о том, что извержение вулкана Тонга было таким же мощным, как Кракатау в 1883 году.