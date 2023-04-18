Потужніше Цар-бомби. Виверження вулкана Тонга стало найбільшим вибухом за останні 100 років (відео)

Нове дослідження свідчить про те, що пробудження підводного вулкана було рівносильним найпотужнішому ядерному випробуванню в історії й стало найбільшим природним вибухом за сторіччя.

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Виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, розташованого в південній частині Тихого океану, відбулося в січні 2022 року і стало одним із найпотужніших в історії. Воно викликало землетрус силою 7,4 бала, внаслідок чого на острів обрушилися величезні хвилі. До речі, відлуння цих цунамі докотилося навіть до США, Росії та Чилі, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету Маямі використали супутникові та підводні дані, щоб змоделювати колосальні цунамі, які після виверження обрушилися на Тонганський архіпелаг. Результати дослідження свідчать про те, що виверження підводного вулкана стало найбільшим природним вибухом за останні 100 років. Дослідники вважають, що за масштабами руйнівності він міг би суперничати з виверженням Кракатау в 1883 році, в результаті якого загинуло понад 36 тисяч людей.

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Відомо, що виверження Тонга відбулося 15 січня 2022 приблизно за 65 кілометрів від головного острова Тонга. Тоді підводний вулкан викинув хмару попелу заввишки 57 кілометрів, що стало першим зареєстрованим проривом третього шару атмосфери Землі — мезосферу.

До того ж дослідники вважають, що виверження Тонга вивільнило більше енергії, ніж випробування Цар-бомби, яка вважається найпотужнішою ядерною бомбою з усіх підірваних за всю історію людства. Виверження підводного вулкана також дало поштовх для створення мегацунамі, які обрушилися вздовж узбережжя острова Тофуа в Тонзі — відомо, що хвилі сягали 45 метрів заввишки.

На щастя, це пекло на Землі оминуло найгустіше заселений острів країни Тонгатапу — на нього обрушилися хвилі заввишки 17 метрів. Відомо, що одне з найпотужніших вивержень вулканів в історії людства забрало життя чотирьох людей на архіпелазі Тонгана і двох — у Перу.

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, що насправді запобігло подальшому спустошенню та безлічі смертей. Дослідники використали моделювання, щоб відновити хронологію подій: 5 послідовних вибухів, останній з яких потужністю 15 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Для побудови моделі вчені використали:

супутникові знімки (до та після);

фото з безпілотників;

польові спостереження;

топографічні динні коралового рифу та дна океану.

Всі ці дані дозволили відтворити виверження підводного вулкана та наслідки для океану. Модель, створена дослідниками, показує, що хвилі, що досягли острова Тофуа, сягали близько 30 метрів. Однак цей острів безлюдний, а тому катаклізми не забрали життя. Водночас вчені виявили, що Нукуалофа, столиця й одне з найбільших міст Тонги, зіткнулося з 17-метровими хвилями, попри те, що місто знаходиться за 64 кілометри на південь від місця виверження.

Тепер дослідники вважають, що різниця у висоті хвиль пов'язана з географічним розташуванням островів. За словами першого автора дослідження Сема Пуркіса, річ у тому, що Тонгалату, острів на якому розташована столиця Тонгу, оточений мілинами. Дослідники припускають, що вони виступили бар'єрами, які перешкоджали хвилям і зменшували їх. До того ж Нукуалофа розташований у глибоких водах, що стало причиною того, що на острів обрушилися мегацунамі.

Пуркіс зазначає, що мілководні рифові платформи, що оточують Тонгалату, мабуть, спрацювали як бар'єр. Однак дослідники зазначають, що вони стали "і благословенням, і прокляттям". Річ у тому, що мілководні рифові платформи безумовно розсіяли енергію величезних хвиль, проте вони також стали пасткою для дрібніших, що змусило їх стрибати й зростати.

Ще одним позитивним моментом стала пандемія коронавірусу, через яку суттєво знизилася кількість туристів. Дослідники вважають, що це також дозволило уникнути більшої кількості жертв.

Однак модель дослідників також показує, що якби виверження підводного вулкана відбулося хоч трохи ближче до населених територій, наслідки були б колосальними. Дослідники також зазначають, що виверження Тонга можливе і стало не таким руйнівним, яким могло бути, проте інші підводні вулкани також здатні створювати цунамі такого розміру, що може стати проблемою надалі. Тому вчені продовжать вивчати виверження Тонга, щоб краще зрозуміти, з якими викликами ми можемо надалі зіткнутися.

Раніше Фокус писав про те, що історія острова, що з'явився з нізвідки, з невідомими раніше мешканцями.