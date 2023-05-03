Гораздо разнообразнее. Каждый человек имеет уникальный набор органов пищеварительной системы

Вопреки распространенному мнению, пищеварительная система человека очень вариабельная, причем разные люди имеют разную длину тонкого кишечника и других органов пищеварения, согласно новому исследованию.

Недавнее исследование показало, что пищеварительная система человека гораздо сложнее, чем считалось ранее, со значительными отличиями в анатомии кишечника даже у здоровых людей. По словам исследователей, это включает индивидуальные различия между людьми, а также более широкие различия между полами, пишет ScienceAlert.

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Исследования морфологии желудочно-кишечного тракта были ограничены с начала 20 века, а в последнее время было проведено лишь несколько исследований. Те исследования, которые были проведены, сосредоточены на средней длине органов без учета различий между отдельными людьми.

Новое исследование предполагает, что это существенное упущение, учитывая широкий диапазон различий в желудочно-кишечном тракте человека. У одного человека длина прямой кишки может составлять всего несколько сантиметров, в то время как у другого она может быть размером с кошелек для монет, и подобная изменчивость была обнаружена и для других органов пищеварения.

Эта изменчивость имеет важные последствия для здравоохранения, и авторы исследования подчеркивают необходимость признания индивидуальных различий в желудочно-кишечных системах, а не сосредоточения внимания на типичной или "нормальной" анатомии.

Это открытие поднимает вопросы о причинах возникновения проблем со здоровьем и способах их лечения. Авторы рекомендуют обучать студентов-медиков широте вариаций пищеварительных систем человека, что поможет будущим врачам понять важность индивидуализированной медицины.

Авторы исследования также изучили пищеварительные системы ряда других животных и обнаружили, что люди отличаются от других видов большим разбросом длины кишечника. Это может быть связано с тем, что люди не питаются "стандартизированной диетой в неволе", в отличие от многих других видов животных, препарированных для исследования.

Данные о человеке в новом исследовании основаны на изучении органов пищеварения 45 человек, которые пожертвовали свои останки Университету Дьюка. Несмотря на то, что эти результаты являются откровением, авторы предполагают, что для полного понимания полной картины изменчивости желудочно-кишечного тракта человека необходимы дополнительные исследования.

Это открытие подчеркивает, как мало мы знаем о своем собственном теле, и открывает интересные направления для будущих исследований.

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