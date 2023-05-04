От Цезаря до Генриха VIII: взгляд на самые позорные и скандальные разводы в истории

Развод не является современным изобретением. На протяжении веков он играл ключевую роль в формировании хода истории и судьбы наций. Но некоторые разводы вошли в историю по совершенно неправильным причинам.

В истории разводы были причиной многих скандалов, которые привлекали внимание общества. Хотя некоторые из них ничем не примечательны, другие невероятно шокируют по разным причинам: драматизму судебных процессов и разоблачениям, которые они вынесли на всеобщее обозрение, пишет Ancient Origins.

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Цезарь и Помпея: редкий просчет

Цезарь расстался с Помпеей и обвинил ее в измене Фото: Public Domain

Прежде чем стать одним из величайших лидеров Рима, Юлий Цезарь был обычным политиком. В 69 году до н. э. умерла его первая жена, и по возвращении в Рим он женился на Помпее.

Она имела большие связи, и их брак был политическим союзом. Однако когда Цезарь был избран верховным жрецом Рима, его жизнь и жизнь всех остальных должна была быть безупречной. В 62 году до н. э. Помпею обвинили в том, что она пригласила любовника на религиозную церемонию, на которой могли присутствовать только женщины.

Цезарь развелся с ней, и этот скандал усилил слухи. Некоторые политические соперники расценили его действия в связи со скандалом как слабость. Карьера Цезаря в конце концов восстановилась, но развод стал редким промахом в его блестящей карьере.

Король Генрих VIII и Екатерина Арагонская: первый из многих

"Анна Болейн, приговоренная к смерти" Фото: Public Domain

Развод короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской — хорошо известная история. Они прожили в браке 24 года, но Генрих был разочарован ее неспособностью произвести на свет наследника мужского пола. Он потребовал аннулирования брака на том основании, что Екатерина ранее была замужем за его братом, что делало его брак недействительным.

Однако Екатерина отказалась признать аннулирование брака, а Папа Римский отказался его предоставить, что привело к ожесточенному спору между Генрихом и католической церковью. Генрих отделился от церкви и основал Англиканскую церковь, главой которой стал он сам, аннулировал свой брак и женился на Анне Болейн.

Развод имел далеко идущие последствия, включая английскую Реформацию и основание Церкви Англии, и тысячи людей погибли, поскольку различные христианские секты боролись за контроль над Англией.

Нерон и Клавдия Октавия: еще одна ошибка Нерона

Поппея приносит голову Октавии Нерону Фото: Public Domain

Нерон, известный как один из самых жестоких и безумных императоров Рима, женился на Клавдии Октавии, когда ему было всего 16 лет. Их брак был политическим, и хотя Клавдия была послушной женой, Нерон был известен своим пышным образом жизни и романами с другими женщинами.

В конце концов, Нерон развелся с Клавдией и обвинил ее в прелюбодеянии и других преступлениях, чтобы жениться на своей новой любви, Поппее Сабине. Однако это нарушало римские традиции и подрывало достоинство императорской должности. Развод стал скандалом, который принес Нерону еще большую известность. Клавдия вызывала всеобщее восхищение у римского народа, который видел в ней символ добродетели и нравственности, особенно по сравнению с ее мужем.

Император Константин и Фауста — семейный роман

В античной политики верность семье иногда ставилась выше личного счастья, как в случае с браком императора Константина с Фаустой, дочерью Максимиана, его соправителя Фото: Mary Harsch/ CC BY NC-SA 2.0

В античной политики верность семье иногда ставилась выше личного счастья, как в случае с браком императора Константина с Фаустой, дочерью Максимиана, его соправителя. Их союз был призван укрепить связь между двумя мужчинами, однако их отношения с самого начала были несчастливыми, несмотря на рождение детей.

Ходили слухи о неверности: Фауста якобы завела роман со своим пасынком Криспом, а Константин, по слухам, был связан с мачехой Фаусты. Похоже, что в этой семье интрижки были образом жизни.

Невозможно узнать, были ли эти слухи основаны на правде или это просто результат политического маневрирования либо врагов Константина, либо самой Фаусты. Какова бы ни была причина, последствия оказались смертельными.

Между маем и июнем 326 года нашей эры Константин казнил Криспа, а в июле Фауста задохнулась в собственной ванне. Скандал нанес ущерб репутации Константина и вызвал напряженность в отношениях между ним и его бывшим соправителем Максимианом, отцом Фаусты.

Карл Великий и его вторая жена — конец союза

Карл Великий, по слухам, считал свою жену отвратительной и называл ее "свиноматкой" Фото: Public Domain

В 771 году Карл Великий, первый император Священной Римской империи, женился на своей второй жене в рамках политического союза с лангобардами, германским народом, который в то время правил большей частью Италии, и папой римским, против своего родного брата Карломана. Однако их брак был далек от любви, Карл Великий, по слухам, считал свою жену отвратительной и называл ее "свиноматкой".

От их союза родился только один ребенок, Пипин, и он был недолговечным. Когда Карломан умер в 771 году нашей эры, Карл Великий больше не нуждался ни в политическом союзе, ни в своей непривлекательной жене. Вместо того чтобы следовать надлежащим юридическим каналам, Карл Великий просто объявил о разводе и вернул свою жену лангобардам, чем сильно оскорбил их.

Развод стал причиной конфликта между двумя семьями, длившегося несколько десятилетий. Карл Великий женился и разводился еще несколько раз, но все его браки носили политический характер и в конечном итоге были неудачными.

Уиллмотт и Джон Бьюри — не разведенные

В 1561 году Уиллмотт Бьюри добивалась аннулирования брака со своим мужем Джоном, утверждая, что он стал импотентом в результате удара лошади Фото: Public Domain

До начала современной эпохи у женщин были ограниченные возможности, если они хотели расторгнуть свой брак. Одним из немногих законных способов было аннулирование брака, но для этого женщине требовалось доказать, что брак никогда не был заключен, поскольку церковное определение брака основывалось на деторождении.

В 1561 году Уиллмотт Бьюри добивалась аннулирования брака со своим мужем Джоном, утверждая, что он стал импотентом в результате удара лошади. Ее доводы были приняты местными церковными чиновниками, и она получила аннулирование брака. Оба жили дальше и женились на других людях.

Проблема возникла, когда вскоре после этого Джон обзавелся ребенком, что вызвало скандал. Церковь объявила, что их новые браки недействительны, но в глазах Бога они по-прежнему считались женатыми. Последовала серия неловких судебных разбирательств, которые привели к принятию нового законодательства, отменяющего аннулирование брака, если муж впоследствии оказывался способным иметь детей.

Барбара Вилье и Роберт Филдинг — развод и двоеженство

Брак Барбары Вилье, 1-й герцогини Кливлендской и графини Каслмейн, и Роберта Филдинга был одним из самых скандальных и подлых в истории. Вилье получила свои внушительные титулы и богатство благодаря тому, что была бывшей (и любимой) любовницей короля Карла II.

В возрасте 64 лет Вилье встретила Роберта Филдинга, ненадежного охотника за состояниями и просто плохого парня, и в 1705 году бросилась с головой в несчастливый брак. Она не знала, что Филдинг столь плох, брак между Вилье и Филдингом быстро пошел под откос. Он был жестоким и постоянно изменял ей. В 1708 году Вилье надоело, и она подала на развод.

Бракоразводный процесс был запутанным и включал в себя обвинения в неверности, жестоком обращении и даже заявление Вилье о том, что Филдинг пытался убить ее. В конце концов, развод был разрешен, но не раньше, чем Вилье пришлось выплатить Филдингу крупную сумму денег, чтобы выкупить украденные им драгоценности.

Однако скандал на этом не закончился. После развода Вилье обнаружила, что Филдинг снова женился, на этот раз на богатой вдове, которую он также обманул. Она немедленно подала на него в суд за двоеженство.

Филдинг был признан виновным и приговорен к смертной казни, но ему удалось бежать из тюрьмы и скрыться во Франции. Тем временем Вилье имел еще несколько браков и романов, в том числе, по слухам, роман с самим королем.

Будь то Древний Рим или современность, развод всегда был грязным делом, полным скандалов, предательства и душевных терзаний. Но несмотря ни на что, люди продолжают искать любовь и счастье, даже если для этого приходится пережить несколько неудачных браков.

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