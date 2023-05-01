Вопреки правилам мужчин. Первая профессиональная женщина-художница в истории западного искусства

Становление Лавинии Фонтаны как профессиональной художницы в области, где доминировали мужчины, было совсем не обычным. Национальная галерея Ирландии исследует ее выдающуюся карьеру на обширной монографической выставке, где представлено 50 картин и работ на бумаге.

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Лавинию Фонтана, настоящую первопроходчицу в истории западного искусства, называют первой профессиональной женщиной-художницей. В то время как другие женщины до нее были известны своими картинами в пределах монастыря или двора, Фонтана основала собственную успешную студию в Болонье, а затем в Риме, пишет The Art Newspaper.

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Национальная галерея Ирландии воздает должное беспрецедентному вкладу Фонтаны в мир искусства своей предстоящей выставкой "Lavinia Fontana: Trailblazer, Rule Breaker", на которой будет представлена ее самая большая и амбициозная из известных картин — "Визит царицы Савской к царю Соломону" (1599).

Портрет Лючии Бонасони Гарцони авторства Фонтаны (около 1590 г.) Фото: National Gallery of Art, Washington

Куратор выставки Аоифе Брэди обещает погружение в атмосферу выставки, где представлено около 50 картин и работ на бумаге, исследующих многочисленные "первые шаги" в карьере Фонтаны, с акцентом на ее специализацию в портретной живописи. Она стала любимой художницей болонских аристократок, но ее беспрецедентная работа над масштабными публичными алтарными образами и женской обнаженной натурой также заслуживает внимания, особенно во времена, когда женщинам не разрешалось изучать анатомию человека.

Карьера Фонтаны в живописи была обусловлена финансовой необходимостью. Ее отец Просперо, известный портретист, заболел и увидел в своей младшей дочери спасительницу семьи. Нетрадиционный брак Фонтаны с Джан Паоло Дзаппи позволил ей продолжить художественную карьеру. В свадебном контракте, представленном в первом зале выставки, было оговорено, что у нее нет приданого и что они оба будут зарабатывать на жизнь в доме ее отца.

Несмотря на рождение 11 детей, в последующие годы Фонтана работала плодотворно и стратегически. Она была искусна в саморекламе, переговорах и дипломатии, необходимых для успешной работы художника в эпоху Возрождения. Ее возвышение совпало с периодом, когда женщины в Болонье имели больше возможностей участвовать в общественной жизни, в том числе покровительствовать благотворительным организациям и искусству.

Элитные круги стали основной клиентурой Фонтаны. Ее тонко детализированные маньеристские портреты, с их пышной передачей одежды и драгоценностей, были обязательной принадлежностью домов этих женщин. На выставке представлен монументальный групповой портрет семьи Гоццадини 1584 года — первый документально подтвержденный заказ женщины-мецената женщине-художнице.

Стиль Фонтаны может показаться академическим по сравнению с жестким натурализмом ее близкого современника Караваджо. Однако выставка в Дублине стремится разрушить эти стены, выставляя ее искусство вместе с редким текстилем эпохи Возрождения и модными аксессуарами, погружая посетителей галереи в мир Болоньи конца XVI века.

Лишь в последние десятилетия техника Фонтаны, а также других женщин-художниц, оставшихся незамеченными на протяжении всей истории, стала предметом углубленного изучения, что привело к новым открытиям ее работ. В настоящее время существует около 130 надежно атрибутированных картин.

Работа Лавинии Фонтаны "Юдита с головой Олоферна" (1600) отреставрирована специально для выставки Фото: Museo Davia Bargellini, Bologna

Цель выставки — показать Фонтану как художника, а не просто как женщину, и вдохновить на дальнейшие исследования ее все еще загадочной студийной практики. Брэди надеется, что выставка даст хорошее понимание творчества Фонтаны, что крайне важно для будущих исследований.

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