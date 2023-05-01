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Технологии и наука

Вопреки правилам мужчин. Первая профессиональная женщина-художница в истории западного искусства

Лавиния Фонтана, история западного искусства, профессиональный художник, Болонья, Рим, Национальная галерея Ирландии, первопроходец, нарушитель правил, портрет, женская нагота, Ренессанс
Фото: Museo Davia Bargellini, Bologna | Становление Лавинии Фонтаны как профессиональной художницы в области, где доминировали мужчины, было совсем не обычным

Становление Лавинии Фонтаны как профессиональной художницы в области, где доминировали мужчины, было совсем не обычным. Национальная галерея Ирландии исследует ее выдающуюся карьеру на обширной монографической выставке, где представлено 50 картин и работ на бумаге.

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Лавинию Фонтана, настоящую первопроходчицу в истории западного искусства, называют первой профессиональной женщиной-художницей. В то время как другие женщины до нее были известны своими картинами в пределах монастыря или двора, Фонтана основала собственную успешную студию в Болонье, а затем в Риме, пишет The Art Newspaper.

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Национальная галерея Ирландии воздает должное беспрецедентному вкладу Фонтаны в мир искусства своей предстоящей выставкой "Lavinia Fontana: Trailblazer, Rule Breaker", на которой будет представлена ее самая большая и амбициозная из известных картин — "Визит царицы Савской к царю Соломону" (1599).

Лавиния Фонтана, история западного искусства, профессиональный художник, Болонья, Рим, Национальная галерея Ирландии, первопроходец, нарушитель правил, портрет, женская нагота, Ренессанс Fullscreen
Портрет Лючии Бонасони Гарцони авторства Фонтаны (около 1590 г.)
Фото: National Gallery of Art, Washington

Куратор выставки Аоифе Брэди обещает погружение в атмосферу выставки, где представлено около 50 картин и работ на бумаге, исследующих многочисленные "первые шаги" в карьере Фонтаны, с акцентом на ее специализацию в портретной живописи. Она стала любимой художницей болонских аристократок, но ее беспрецедентная работа над масштабными публичными алтарными образами и женской обнаженной натурой также заслуживает внимания, особенно во времена, когда женщинам не разрешалось изучать анатомию человека.

Карьера Фонтаны в живописи была обусловлена финансовой необходимостью. Ее отец Просперо, известный портретист, заболел и увидел в своей младшей дочери спасительницу семьи. Нетрадиционный брак Фонтаны с Джан Паоло Дзаппи позволил ей продолжить художественную карьеру. В свадебном контракте, представленном в первом зале выставки, было оговорено, что у нее нет приданого и что они оба будут зарабатывать на жизнь в доме ее отца.

Несмотря на рождение 11 детей, в последующие годы Фонтана работала плодотворно и стратегически. Она была искусна в саморекламе, переговорах и дипломатии, необходимых для успешной работы художника в эпоху Возрождения. Ее возвышение совпало с периодом, когда женщины в Болонье имели больше возможностей участвовать в общественной жизни, в том числе покровительствовать благотворительным организациям и искусству.

Элитные круги стали основной клиентурой Фонтаны. Ее тонко детализированные маньеристские портреты, с их пышной передачей одежды и драгоценностей, были обязательной принадлежностью домов этих женщин. На выставке представлен монументальный групповой портрет семьи Гоццадини 1584 года — первый документально подтвержденный заказ женщины-мецената женщине-художнице.

Стиль Фонтаны может показаться академическим по сравнению с жестким натурализмом ее близкого современника Караваджо. Однако выставка в Дублине стремится разрушить эти стены, выставляя ее искусство вместе с редким текстилем эпохи Возрождения и модными аксессуарами, погружая посетителей галереи в мир Болоньи конца XVI века.

Лишь в последние десятилетия техника Фонтаны, а также других женщин-художниц, оставшихся незамеченными на протяжении всей истории, стала предметом углубленного изучения, что привело к новым открытиям ее работ. В настоящее время существует около 130 надежно атрибутированных картин.

Лавиния Фонтана, история западного искусства, профессиональный художник, Болонья, Рим, Национальная галерея Ирландии, первопроходец, нарушитель правил, портрет, женская нагота, Ренессанс Fullscreen
Работа Лавинии Фонтаны "Юдита с головой Олоферна" (1600) отреставрирована специально для выставки
Фото: Museo Davia Bargellini, Bologna

Цель выставки — показать Фонтану как художника, а не просто как женщину, и вдохновить на дальнейшие исследования ее все еще загадочной студийной практики. Брэди надеется, что выставка даст хорошее понимание творчества Фонтаны, что крайне важно для будущих исследований.

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