Всупереч правилам чоловіків. Перша професійна жінка-художниця в історії західного мистецтва

Становлення Лавінії Фонтани як професійної художниці у сфері, де домінували чоловіки, було зовсім не звичайним. Національна галерея Ірландії досліджує її видатну кар'єру на великій монографічній виставці, де представлено 50 картин і робіт на папері.

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Лавінію Фонтану, справжню першопрохідницю в історії західного мистецтва, називають першою професійною жінкою-художницею. Тоді, як інші жінки до неї були відомі своїми картинами в межах монастиря або двору, Фонтана заснувала власну успішну студію в Болоньї, а згодом у Римі, пише The Art Newspaper.

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Національна галерея Ірландії віддає належне безпрецедентному внеску Фонтани у світ мистецтва своєю майбутньою виставкою "Lavinia Fontana: Trailblazer, Rule Breaker", на якій представлять її найбільшу і найамбітнішу відому картину "Візит цариці Савської до царя Соломона" (1599).

Портрет Лючії Бонасоні Гарцоні авторства Фонтани (близько 1590 р.) Фото: National Gallery of Art, Washington

Кураторка виставки Айф Брейді обіцяє неймовірне враження від близько 50 картин і робіт на папері, які досліджують численні "перші кроки" в кар'єрі Фонтани, з акцентом на її спеціалізації в портреті. Вона стала улюбленою художницею болонських аристократок, але її безпрецедентна робота над масштабними громадськими вівтарями та жіночою оголеною натурою також заслуговує на увагу, особливо в часи, коли жінкам не дозволялося вивчати людську анатомію.

Кар'єра Фонтани в живописі зумовлена фінансовою необхідністю. Її батько Просперо, відомий портретист, захворів і бачив у молодшій доньці рятівницю родини. Нетрадиційний шлюб Фонтани з Джан Паоло Дзаппі дозволив їй продовжити художню кар'єру, а весільний контракт, представлений у першій залі виставки, передбачав, що вона не мала приданого і що вони обоє зароблятимуть на життя в будинку її батька.

Попри те, що вона народила 11 дітей, Фонтана працювала плідно і стратегічно протягом наступних років. Вона була вправною в саморекламі, переговорах і дипломатії, необхідних для успішного художника в епоху Відродження. Її злет збігся з періодом, коли жінки в Болоньї мали більше можливостей брати участь у суспільному житті, зокрема меценатствувати в благодійних організаціях і мистецтві.

Елітні клуби Фонтани стали її основною клієнтурою. Її тонко деталізовані маньєристичні портрети з пишним одягом і коштовностями були обов'язковим атрибутом цих жіночих будинків. На виставці представлено монументальний груповий портрет родини Гоццадіні 1584 року, перше задокументоване замовлення від жінки-мецената жінці-художниці.

Стиль Фонтани може здатися академічним у порівнянні з грубим натуралізмом її майже сучасника Караваджо. Однак виставка в Дубліні має на меті зруйнувати ці стіни, експонуючи її роботи поряд із рідкісними ренесансними тканинами та модними аксесуарами, занурюючи відвідувачів галереї у світ Болоньї кінця 16-го століття.

Лише в останні десятиліття техніка Фонтани, як і техніка інших ігнорованих жінок-художниць в історії, поглиблено вивчена, що призвело до нових відкриттів її творчості. Наразі існує близько 130 достовірно атрибутованих картин.

Робота Лавінії Фонтани "Юдита з головою Олоферна" (1600) відреставрована спеціально для виставки Фото: Museo Davia Bargellini, Bologna

Виставка має на меті представити Фонтану як художницю, а не просто жінку, і надихнути на подальші дослідження її досі загадкової студійної практики. Брейді сподівається, що захід дозволить краще зрозуміти творчість Фонтани, що має вирішальне значення для майбутніх досліджень.

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