Берегите глаза. Ученые рассказали о странном симптоме нового варианта COVID-19

Исследователи предупреждают, что новый штамм коронавируса чрезвычайно заразен и нацеливается на глаза людей.

Более трех лет мир пытается справиться с пандемией коронавируса, которая обрушилась на Землю в 2019 году. Увы, пока не слишком успешно — ежегодно появляется все больше различных штаммов, которые не менее опасны, а порой и более заразны изначального вируса, пишет IFLScience.

По информации Департамента общественного здоровья округа Лос-Анджелес (США), новый штамм коронавируса известен под названием Arcturus (XBB.1.16). Исследователи отмечают, что этот вариант коронавируса кажется более заразным в сравнении с другими, а также характеризуется весьма странным симптомом — конъюнктивитом.

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Отметим, что официально во всем округе было зафиксировано лишь три случая штамма Arcturus. Однако исследователи полагают, что статистика на самом деле менее оптимистичная. По предварительным подсчетам исследователей, около 8% всех случаев коронавируса в Калифорнии связаны с новым штаммом, в среднем по стране эта цифра достигает порядка 10%.

Исследователи также отмечают, что штамм Arcturus, видимо, более заразителен, чем другие подвиды коронавируса. Он уже обошел Omicron по масштабности и становится доминирующим в большинстве стран, в особенности в Индии. Ученые предполагают, что штамм Arcturus способен также вызывать конъюнктивит у инфицированных людей. Большинство пациентов сообщают о таких симптомах, как:

покраснение глаз;

зуд;

боль в глазах.

Ученые отмечают, что этот симптом еще не до конца изучен, а потому исследователи полагают, что воспаление глаз может усиливаться по ряду других причин, например, повышения количества пыльцы в воздухе или другими вирусными инфекциями. Отметим, что ранее исследователи также рассматривали теорию о том, что SARS-CoV-2 может распространяться через жидкость из глаз, однако достоверного ответа на этот вопрос все еще нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пристально следит за развитием нового штамма, однако отмечает, что пока поводов для беспокойства нет. Наряду с конъюнктивитом основными симптомами штамма Arcturus остаются:

лихорадка;

кашель;

одышка;

температура.

Ожидается, что, как и в случае со штаммом Omicron, вакцинация и соблюдение стандартных мер предосторожности в отношении COVID-19, позволят замедлить его распространение.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.