Модница из палеолита. Ученые по ДНК установили, кому принадлежала подвеска из зуба оленя

Исследователи разработали революционную методику, позволяющую извлекать ДНК из скелетных артефактов, не причиняя им вреда, что открывает совершенно новые возможности для изучения доисторических обществ.

Подвеска из оленьего зуба, вызывавшая большое любопытство в научном сообществе, раскрыла некоторые удивительные секреты. Древняя безделушка была недавно обнаружена в знаменитой Денисовой пещере, которая стала сокровищницей для исследователей доисторического периода, где жили денисовцы, неандертальцы и современные люди, пишет IFLScience.

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Теперь установлено, что подвеска из зуба оленя принадлежала женщине, жившей между 19 000 и 25 000 лет назад, на основании извлеченной из нее древней ДНК. Этот невероятный научный прорыв дает новое представление о том, как жили люди в доисторические времена.

Ранее ученым было трудно связать такие артефакты с конкретными людьми, поскольку они обычно обнаруживались вдали от человеческих останков. Однако была разработана новая методика, позволяющая извлекать ДНК из скелетных артефактов, не причиняя им никакого вреда.

По словам исследователей, изделия из зубов или костей более пористые, чем изделия из камня, поэтому они с большей вероятностью могут содержать и сохранять жидкости древнего человека.

Неразрушающий метод заключается в погружении предметов в фосфатно-натриевый буфер при медленном повышении температуры. Это позволяет ДНК, застрявшей в порах, выйти наружу, не причиняя никакого вреда артефакту.

ДНК, извлеченная из этого предмета, показала не только то, что он был сделан из оленя вапити, но и то, что его носила одна женщина Фото: Myrthe Lucas

Исследовательская группа использовала этот инновационный метод для получения генетического материала из подвески из зуба оленя, найденной в Денисовой пещере. ДНК, извлеченная из этого предмета, показала не только то, что он был сделан из оленя вапити, но и то, что его носила одна женщина. Генетический материал также выявил тесные связи с группой людей, живших дальше на восток в Сибири.

Исследователей особенно взволновало количество человеческой ДНК, которую они извлекли из кулона, сравнив ее с ДНК человеческого зуба. Изучив митохондриальную ДНК, исследователи смогли определить возраст кулона без использования радиоуглеродного датирования.

Кроме того, анализ ядерной ДНК показал, что древний владелец имел высокое генетическое родство с современными коренными американцами и принадлежал к группе доисторических людей под названием древние северные евразийцы.

Результаты этого исследования показали, что артефакты, сделанные из костей или зубов, являются ранее неиспользованным источником ДНК древних людей, позволяющим получить представление о происхождении и биологическом поле людей, которые обрабатывали, носили или надевали эти предметы в далеком прошлом.

Эта новая техника может открыть множество возможностей для дальнейших исследований жизни наших предков.

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