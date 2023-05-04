Последнее, чего вы не знали. Ученые рассказали, почему пузырьки в шампанском летят по прямой, а в пиве — нет

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении весьма занятного эффекта и выяснили, почему в игристых винах пузырьки воздуха подпрыгивают точно вверх.

Наслаждаясь шампанским, едва ли можно не заметить, как пузырьки этого напитка летят прямо в горло и щекочут нос. В новом исследовании ученые из Университета Брауна сосредоточились на том, чтобы разгадать загадку траектории пузырьков шампанского и игристого вина, пишет Daily Mail.

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Отметим, что траектория движения пузырьков в шампанском и игристых винах в действительности отличается от траектории движения пузырьков в других газированных напитках, например, воде и пиве. В ходе исследования ученые изучили такие напитки как:

шампанское;

пиво;

газированная вода;

игристое вино.

В ходе исследования все эти напитки были помещены в специальные емкости, а затем в них закачали дополнительный газ. Далее ученые использовали различные ингредиенты и изменили напор газа, чтобы изменить размер пузырьков. Результаты исследования свидетельствуют о том, что более крупные пузырьки и добавление к шампанскому специальных белков помогало стабилизировать цепочки пузырьков, позволяя им двигаться по прямой линии.

Цепочки пузырьков, образующиеся из капилляра в чистой жидкости, увеличивающие скорость потока слева направо Фото: Omer Atasi

По словам старшего автора исследования, профессора Роберто Зенита, над этим исследованием он работал множество лет. Ученый считает, что исследование пива и шампанского привлечет больше внимание, чем простой рассказ о том, что гидромеханика играет важную роль и в нашей повседневной жизни.

Известно, что газированные напитки содержат пузырьки из-за растворенного в жидкости углекислого газа. Это необходимо для создания шипучей структуры, а также улучшения вкуса и продления срока годности за счет подавления роста бактерий. Когда мы открываем бутылку, давление сбрасывается, в результате чего углекислый газ выходит из раствора в виде пузырьков. Они поднимаются на поверхность жидкости один за другим, образуя некую цепочку, направление которой зависит от динамики жидкости в конкретном напитке.

Гидрофильный конец остается в жидкости, а гидрофобный торчит в газе, создавая барьер между ними Фото: Wikimedia Commons

В шампанском и игристом вине пузырьки газа поднимаются следуя прямой линии, что также называется "стабильной цепочкой". В то же время в пиве, газированной воде и других напитках пузырьки могут отклоняться в сторону, образуя таким образом "нестабильную" цепочку. Порой это создает впечатление, что пузырьки в этих напитках и вовсе не в цепочке, и что одновременно поднимаются сразу несколько пузырьков.

В своем исследовании ученые сосредоточились на понимании того, какие элементы влияют на стабильность цепочки пузырьков. Ученые прокачивали через жидкости постоянный поток воздуха, чтобы создать пузырьки; увеличивали и уменьшали силу этого потока, чтобы менять их размеры; добавили особый тип молекулы "сурфактант", которая помогает стабилизировать пузырьки. Отметим, что это происходит так как молекулы имеют два конца:

гидрофильный — притягивается к воде;

гидрофобный — отталкивается от нее.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что более крупные пузырьки образуют более стабильные цепочки, даже без присутствия поверхностно-активного вещества. При этом добавление вещества, также создает стабильные цепочки пузырьков, так как предотвращает их выбивание из линии следом от пузырька впереди.

Ученые отмечают, что именно это считается основной причиной того, что пузырьки в шампанском поднимаются по прямой линии — белки внутри них действуют как поверхностно-активные вещества.

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