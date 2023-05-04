Пылающее инферно. SpaceX показала возвращение на Землю "глазами" обтекателя ракеты Falcon Heavy (видео)

На видео видно, как обтекатель ракеты Falcon Heavy проносится сквозь атмосферу Земли со скоростью, превышающей в 15 раз скорость звука.

Недавний полет сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy от SpaceX можно назвать действительно историческим. Впервые многоразовая ракета была использована только один раз, а также это был первый полет такой ракеты с использованием б/у обтекателей. Но их возращение на Землю было действительно захватывающим, судя по обнародованным компанией SpaceX видео, пишет Gizmodo.

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Одной из причин успеха SpaceX является то, что для вывода полезных грузов на орбиту компания использует многоразовые ракеты. Намного дешевле провести восстановление ускорителей, чем создавать их заново для каждой миссии.

30 апреля ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с космодрома NASA в штате Флорида и вывела на околоземную орбиту спутник ViaSat-3 Americas и два спутника меньшего размера. Но для запуска ракеты инженеры использовали три ускорителя, которые нельзя уже было восстановить для повторного использования. С другой стороны, в этой миссии в космос использовались ранее восстановленные обтекатели ракеты, так что в этом смысле полет Falcon Heavy не был в полной мере одноразовым.

30 апреля ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с космодрома NASA в штате Флорида и вывела на околоземную орбиту спутник ViaSat-3 Americas и два спутника меньшего размера Фото: SpaceX

Обтекателями называют ту часть ракеты, которая защищает полезные грузы на стадии их выведения в космос через атмосферу Земли. В SpaceX уже занимались восстановлением обтекателей, использованных ранее, но впервые такой обтекатель использовали для полета ракеты-носителя Falcon Heavy.

На представленном SpaceX видео видно, как происходит разделение ступеней ракеты, запуск двигателя второй ступени и сброс обтекателя, который разделился на две части и отправился обратно на Землю.

На втором видео от SpaceX видно, как обтекатель свободно падает сквозь атмосферу Земли. При этом, согласно заявлению компании, данное падение на планету было самым горячим и самым быстрым из всех подобных процессов. Скорость падения обтекателя была в 15 раз выше скорости звука. Немного позже обтекатель с помощью парашюта приводнился в Атлантическом океане. Но это приводнение произошло очень далеко от места запуска ракеты.

В SpaceX сообщили, что эта посадка на Землю произошла дальше, чем когда-либо приземлялись другие обтекатели ракет-носителей американской компании. Обтекатель пришлось доставать из воды на расстоянии в 1930 км от Флориды, то есть это почти треть расстояния между США и Африкой.

Пока что Falcon Heavy является единственной сверхтяжелой ракетой-носителем у SpaceX, но если все пойдет по плану, то ее заменит намного более мощная ракета Starship. Кстати, эта мегаракета, высотой 120 метров, в апреле этого года сначала не могла взлететь во время испытательного полета, а затем через три дня все-таки поднялась в воздух. Но почти через 4 минуты на высоте в почти 40 км она взорвалась, то есть миссия была выполнена не полностью.

Пока что Falcon Heavy является единственной сверхтяжелой ракетой-носителем у SpaceX, но если все пойдет по плану, то ее заменит намного более мощная ракета Starship Фото: SpaceX

С одной стороны, согласно сообщению SpaceX, ракета с космическим кораблем успешно стартовали, что уже является достижением, но с другой стороны, космический корабль не полетел дальше в космос. Как уже писал Фокус, владелец SpaceX Илон Маск сообщил о том, что уже через 1,5-2 месяца должен состоятся новый запуск ракеты Starship, который как надеются в американской компании будет более успешным. Эта сверхтяжелая ракета, состоящая из ракеты-носителя и космического корабля, должна будет доставлять грузы и астронавтов на Луну, а затем и на Марс. Конечно, если она пройдет как минимум первое испытание успешно.

Что касается полетов на Луну, то в NASA активно готовятся к этому событию и занимаются поиском возможностей для создания всего необходимого для жизни астронавтов прямо на Луне. В результате недавнего эксперимента ученые смогли добыть кислород из лунного реголита, а это значит, что астронавты смогут добывать его и в лунных условиях.