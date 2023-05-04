Шерстистые мамонты были помешаны на сексе. Анализ бивней показал, что у самцов зашкаливал тестостерон

Исследователи впервые нашли подтверждение тому, что в брачный период самцы вымерших мамонтов буквально становились невыносимыми.

Сильные гормональные всплески и подтекание мочи являются двумя яркими и весьма неромантичными признаками того, что слонам пришло время спариваться. В новом исследовании ученые решили провести параллели между современными гигантами и их давно вымершими мамонтовыми родственниками. Исследователи полагают, что эти животные также были помешаны на сексе и страдали от всплесков тестостерона, пишет Daily Mail.

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В ходе исследования ученые из Мичиганского университета сосредоточились на анализе бивней шерстистых мамонтов возрастом более 30 тысяч лет. Результаты исследования свидетельствуют о том, что, как и современные родственники, самцы мамонты страдали от всплеска тестостерона, что буквально заставляло их становиться агрессивными и вступать в конфликты со своими сородичами.

Отметим, что это состояние называется "муст" и представляет собой нечто вроде опьянения. В этот период самцы слоны испытывают неистовое сексуальное возбуждение, а порой и проявляют небывалую агрессию. Ученые полагают, что давно вымершие самцы шерстистых мамонтов, видимо, также проживали подобные состояния.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Музея палеонтологии Мичиганского Университета Майкла Черни, анализ ископаемых бивней показал, что подобно современным слонам, взрослые самцы мамонты испытывали муст. Отметим, что это впервые, когда исследователям удалось увидеть эти всплески тестостерона у давно вымершего вида.

Набор бивней, зубов и костей шерстистого мамонта, собранный на острове Врангеля в России Фото: Alexei Tikhonov

Теперь исследователи полагают, что это может свидетельствовать о том, что мамонты испытывали весь набор признаков этого состояния, что и современные слоны, включая:

агрессивное поведение;

подтекание мочи;

выделения из височной железы позади глаза;

изменение позы и походки.

Отметим, что шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius) были одним из последних видов мамонтов, когда-либо живущих на Земле, пока не вымерли окончательно около 4 000 лет назад. Исследователи отмечают, что представители данного вида сосуществовали с ранними людьми, которые охотились на них ради еды, костей и бивней для изготовления оружия и предметов искусства. До сих пор ученые не знают точную причину исчезновения шерстистых мамонтов.

В новом исследовании ученые использовали костный материал дентина, чтобы восстановить историю мамонтов. Эта ткань входит в состав человеческих зубов, а также бивней слона и шерстистого мамонта и способна сохранить гормональные колебания.

По словам соавтора исследования, профессора Департамента наук о Земле и окружающей среде Дэниела Фишера, бивни мамонта, по сути, являются некой "летописью", которая по мере роста дентина, сохраняет в себе историю жизни мамонта в разные периоды.

Во время исследования ученые изучили бивни 550летнего самца, жившего около 38-33 миллионов лет назад, а также самки, которая ходила по Земле около 6 000 лет назад. Далее образцы сравнили с бивнем современного африканского слона возрастом от 30 до 40 лет, убитого в 1963 году в Ботсване.

Исследователи обнаружили, что у слона во время муста всплески тестостерона были в 20 раз выше. В то же время у шерстистых мамонтов они были выше всего в 10 раз от привычного состояния.

Теперь исследователи надеются, что полученные ими результаты станут началом для дальнейшего изучения жизни древних организмов, в том числе давно вымерших животных, обезьян и людей.

Ранее Фокус писал о том, что шерстистые мамонты не всегда были "пушистыми".