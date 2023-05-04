От куриного яйца до королевского. Загадочное исчезновение шести яиц Фаберже из дома Романовых

Царские подарки из яиц Фаберже, изготовленные по заказу царской семьи Романовых, имеют уникальную индивидуальную тематику, отражающую личность, национальное событие или общую культуру.

Когда в 1882 году Карл возглавил семейный ювелирный бизнес, у него было уникальное видение: сосредоточиться на красочных, детализированных дизайнах, которые включали в себя элегантную ювелирную работу и фокусировались не только на бриллиантах, пишет Grunge.

В 1885 году царь Александр III из дома Романовых поручил Фаберже изготовить специальный подарок ко дню рождения своей жены, императрицы Марии Федоровны, что положило начало 30-летней истории царских подарков в виде яиц Фаберже. Фаберже создал 69 яиц, 52 из которых предназначались Романовым, но сохранилось только 46.

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Первое яйцо Фаберже, что царь Александр III подарил императрице Марии Федоровне и которое известно как "Курочка", сегодня стоит около 6 миллионов долларов. Хотя яйцо выполнено в минималистском стиле, оно продемонстрировало творческие способности и мастерство Петера Карла Фаберже, и он взял курс на то, чтобы превзойти себя в каждом последующем заказе. Яйца стали синонимом власти Романовых, хотя мало кто за пределами царских кругов знал об их существовании.

Каждое яйцо Фаберже имело уникальную, индивидуальную тему, отраженную в его дизайне, и каждое было сделано на заказ для определенного человека, национального события или фрагмента общей культуры. Фаберже производил свои яйца для русских аристократов, начиная с первого "Курочка", выпущенного в 1885 году, и заканчивая яйцом "Орден Святого Георгия", выпущенным в 1916 году.

Однако судьба яиц Фаберже была предрешена, когда русская революция свергла 300-летний царский режим, и производство яиц Фаберже для Романовых закончилось со смертью самих Романовых.

Шесть романовских яиц пропали, в том числе "Курочка с сапфировым кулоном", "Херувим с колесницей", "Несессер", "Розово-лиловое яйцо с тремя миниатюрами", "Датский юбилей" и "Памятное Александра III".

Хотя точное количество утраченных яиц варьируется, 46 из 52 яиц, изготовленных для семьи Романовых, были учтены. Несмотря на трагический конец их производства, яйца Фаберже остаются замечательным символом изысканного мастерства, внимания к деталям и пышности аристократической жизни.

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