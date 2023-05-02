Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

"Скромная" церемония с 900-летней историей: чего ожидать от коронации короля Чарльза ІІІ

Коронация короля Карла III, Вестминстерское аббатство, Драгоценности короны, Шар государя, Архиепископ Кентерберийский, Британская монархия, Корона Святого Эдуарда, Королевские регалии, История церемонии коронации
Фото: Public Domain | Коронация Карла VII Победителя (1429)

Коронация короля Чарльза III, 39-го монарха, которого коронуют в Вестминстерском аббатстве, обещает стать уникальным сочетанием традиций и современности, отражающим видение нового короля о более скромной монархии.

Related video

Коронация короля Чарльза III, 39-го монарха, коронованного в Вестминстерском аббатстве, — это церемония с богатой историей и традициями. Этот древний ритуал, которому больше 900 лет, является единственной сохранившейся религиозной церемонией коронации в Европе. После девятимесячного траура по любимой королевой Елизавете II событие состоится 6 мая 2023 года, пишет Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

В отличие от коронации королевы Елизаветы II, в которой участвовал 8 251 гость из 129 стран, и которая закрыла Вестминстерское аббатство на пять месяцев, коронация короля Чарльза III будет более интимным событием. В церемонии примут участие всего 2 000 гостей, что отразит видение нового короля о более компактной и современной монархии. Это мероприятие также будет менее дорогостоящим и более коротким, в нем примут участие различные общественные группы и конфессии.

Коронация короля Карла III, Вестминстерское аббатство, Драгоценности короны, Шар государя, Архиепископ Кентерберийский, Британская монархия, Корона Святого Эдуарда, Королевские регалии, История церемонии коронации Fullscreen
В отличие от коронации королевы Елизаветы II, коронация короля Чарльза III будет не столь масштабним событием
Фото: Getty Images

Церемония начнется с принесения монархом коронационной клятвы, которая символизирует обещания короля править по закону, осуществлять милосердное правосудие и поддерживать Англиканскую церковь. Четыре меча в коронационных регалиях, известные как "Драгоценности короны", представляют эти обещания. Затем архиепископ Кентерберийский помажет, благословит и освятит монарха, который будет восседать в кресле короля Эдуарда — величественном кресле, изготовленном в 1300 году, что использовалось каждым монархом с 1626 года.

Сфера, ключевой элемент англо-британских коронационных регалий, будет вручен королю Чарльзу III. Созданная для коронации Карла II в 1661 году королевским ювелиром Робертом Винером, сфера является символом власти и авторитета монарха. Скипетр, еще один важный предмет регалий, олицетворяет благое правление и символизирует временную власть короля или королевы.

Коронация короля Карла III, Вестминстерское аббатство, Драгоценности короны, Шар государя, Архиепископ Кентерберийский, Британская монархия, Корона Святого Эдуарда, Королевские регалии, История церемонии коронации Fullscreen
Сфера является символом власти и авторитета монарха
Фото: Royal Collection Trust

После получения сферы и скипетра архиепископ возложит на голову Чарльза корону Святого Эдуарда, содержащую 444 драгоценных камня. Это будет важный момент, поскольку британской публике будет предложено принять активное участие в церемонии и присягнуть на верность королю. Это заменит традиционную церемонию чествования пэров, когда наследственные пэры клянутся в верности новому монарху.

Порядок службы будет осуществляться архиепископом, который включает в себя празднование Святого Причастия. Церемония коронации — это повод для пышности и праздника, но это также и торжественная религиозная церемония, которая остается неизменной на протяжении более тысячи лет.

Ранее Фокус рассказывал, что исследователям удалось раскрыть историю и таинственное происхождение Камня Судьбы. В Соединенном Королевстве хранится известный камень, который использовался во время церемонии коронации новых королей и королев.

А также мы писали, зачем 67-летний фермер понесет Королевский штандарт на коронации Чарльза ІІІ.