Коронация Чарльза ІІІ: древняя история и таинственное происхождение Камня Судьбы наконец-то раскрыты

От формации Скунского камня до Вестминстерского аббатства и обратно в Шотландию — Камень Судьбы снова оказался в центре внимания, открывая новые возможности и скрытые отметки благодаря самому современному научному анализу.

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В Соединенном Королевстве хранится известный камень под названием "Камень Судьбы", который использовался во время церемонии коронации новых королей и королев. Эта большая плита из красного песчаника имеет давнее значение, поскольку ее использовали во время коронации шотландских королей, начиная с 841 года н. э., хотя ее происхождение остается неизвестным. Теперь, перед коронацией короля Чарльза ІІІ в следующем месяце, провели новый анализ, обнаруживший ранее скрытые отметки на камне, пишет IFLScience.

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Камень Судьбы был захвачен английским королем Эдуардом I в 1296 году после вторжения в Шотландию и привезен в Англию, где он был превращен в трон в Вестминстере. С тех пор он хранится в Вестминстерском аббатстве и является важной частью коронации британских королей и королев.

Однако в течение короткого времени трон был украден в ходе ограбления, а затем возвращен в Вестминстер, после чего в 1996 году его перевезли в Шотландию, где он находится в настоящее время и находится под опекой Исторической среды Шотландии (HES).

В преддверии коронации Чарльза III команда HES провела тщательное исследование камня. Они сделали снимки и создали 3D-модель, что позволило рассмотреть его более детально, а также использовали рентгеновскую флуоресценцию для анализа.

Команда обнаружила следы медного сплава на верхней части камня, в районе темного пятна, что указывает на то, что когда-то в прошлом туда был помещен бронзовый или латунный предмет, который теперь утерян. Кроме того, на камне были обнаружены ранее невиданные знаки, напоминающие римские цифры.

По словам Юэна Хайслопа, руководителя отдела исследований и изменения климата в HES, "очень интересно обнаружить новую информацию о таком уникальном и важном для истории Шотландии предмете, как Камень Судьбы.

Обнаружение ранее не зафиксированных меток также имеет большое значение, и хотя на данный момент мы не можем точно сказать, каково их назначение или значение, они открывают захватывающие возможности для дальнейших исследований".

Команда также подтвердила, что камень был вырезан из породы, найденной в формации Скунского камня недалеко от Перта, Шотландия, и обнаружила следы инструментов, оставшиеся после первоначальной работы, а также реставрационных работ, проведенных в 1950-х годах.

Используя передовые методы, недоступные ранее, команда HES смогла получить новые интригующие сведения об истории Камня Судьбы. Хотя ответы еще неполны, то, что удалось обнаружить, свидетельствует о различных вариантах использования камня на протяжении всей истории, которые способствуют его происхождению и подлинности.

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