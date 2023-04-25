Коронація Чарльза ІІІ: давня історія і таємниче походження Каменя Долі нарешті розкриті

Від формації Скунського каменю до Вестмінстерського абатства і назад до Шотландії — Камінь Долі знову опинився в центрі уваги, відкриваючи нові можливості та приховані позначки завдяки найсучаснішому науковому аналізу.

Related video

У Сполученому Королівстві зберігається відомий камінь під назвою "Камінь Долі", який використовували під час церемонії коронації нових королів і королев. Ця велика плита з червоного пісковика має давнє значення, оскільки її використовували під час коронації шотландських королів, починаючи приблизно з 841 року н. е., хоча її походження залишається невідомим. Тепер, перед коронацією короля Чарльза ІІІ наступного місяця, провели новий аналіз, який виявив раніше приховані позначки на камені, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Камінь Долі захопив англійський король Едуард I у 1296 році після вторгнення до Шотландії і привіз до Англії, де його перетворили на трон у Вестмінстері. Відтоді він залишається у Вестмінстерському абатстві і є важливою частиною коронації британських королів і королев.

Однак, його ненадовго викрали під час пограбування, а потім повернули до Вестмінстера, після чого у 1996 році перевезли до Шотландії, де він і знаходиться зараз під опікою Історичного середовища Шотландії (Historic Environment Scotland, HES).

Напередодні коронації Чарльза ІІІ команда HES провела ретельне дослідження каменю. Вони сфотографували його і створили 3D-модель, що дозволило їм розглянути його детальніше, а також використали рентгенівську флуоресценцію для його аналізу.

Дослідники виявили сліди мідного сплаву на верхній частині каменю, навколо темної плями, що вказує на те, що колись у минулому тут був бронзовий або латунний предмет, який зараз втрачено. Крім того, на камені також виявлені раніше невидимі позначки, що нагадують римські цифри.

За словами Юена Хіслопа, керівника відділу досліджень та зміни клімату HES, дуже цікаво відкривати нову інформацію про такий унікальний і важливий для історії Шотландії об'єкт, як Камінь Долі.

Відкриття раніше не зафіксованих позначок також має велике значення, і хоча на цей час фахівці не можуть з упевненістю сказати, яким може бути їхнє призначення або значення, вони відкривають дивовижну можливість для подальших досліджень.

Команда також підтвердила, що камінь вирізаний з породи, знайденої в формації Скунського каменю поблизу Перта, Шотландія, і виявила сліди інструментів від первісної роботи, а також реставраційних робіт, проведених у 1950-х роках.

За допомогою новітніх методів, які раніше були недоступні, команда HES змогла отримати нові гостроцікаві підказки про історію Каменя Долі. Хоча відповіді ще не вичерпні, те, що вони виявили, свідчить про різні способи використання Каменя протягом історії, які сприяють підтвердженню його походження та автентичності.

Доленосний камін знову використають під час коронації короля Чарльза ІІІ 6 травня 2023 року.

Раніше Фокус розповідав про нелегку долю найсильнішої жінки 13 століття. Навіть 1000 наречених не змогли завоювати її серце.

А також ми писали про таємницю захованого скарбу: археологічна знахідка відкриває ключі до давньоримської історії.