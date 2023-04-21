Таємниця захованого скарбу: археологічна знахідка відкриває ключі до давньоримської історії

Скарб срібних римських денаріїв, еквівалентний десяткам тисяч доларів на сьогодні, знайшли в Тоскані, Італія. Вважається, що його закопав римський солдат у неспокійний історичний період.

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У густому лісі в Тоскані знайшли колекцію зі 175 срібних монет, які, ймовірно, належали римському солдату і датуються 82 роком до н. е. Скарб, що складається з римських денаріїв, оцінюється в десятки тисяч доларів, пише Live Science.

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Це був той самий рік, коли римський полководець Луцій Корнелій Сулла вів жорстоку війну проти лідерів Римської республіки, що завершилася його тріумфом і сходженням на пост диктатора Римської держави.

Хоча археологи, які розкопали скарб, припустили, що монети заховані солдатом, який загинув у бою, історик Федеріко Сантанджелло, професор Університету Ньюкасла, вважає, що це міг бути торговець, який хотів захистити своє багатство в неспокійні часи. За його словами, хронологія таких монетних скарбів вказує на те, що багато з них заховані під час воєн і потрясінь.

"Багато людей у кризові часи ховали свої схованки з грошима і з якихось причин не могли їх знайти", — сказав він.

Монети знайшов член археологічної групи в нещодавно вирубаній ділянці лісу, що виходить на болото Фото: Pisa-Livorno Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape

Монети знайшов член археологічної групи в нещодавно вирубаній ділянці лісу, що виходить на болото. Раніше, приблизно за 1 кілометр від цього місця виявили залишки римської ферми. Археологічні дослідження показали, що найдавніші монети датуються 157 або 156 роком до н. е., а найпізніші — 83 або 82 роком до н. е.

Археологиня Лорелла Альдеріг припустила, що власником міг бути солдат, який повертався з війни, або торговець, який був змушений покинути монети і більше ніколи не повернувся за ними. Місцевість густо заросла лісом під час неспокійного періоду.

Перемога Сулли наприкінці 82 року до н. е. стала вирішальним поворотним моментом у римській історії, надавши взірець для подальших римських правителів. Через тридцять років у Римі спалахнула ще одна громадянська війна між Юлієм Цезарем і Гнеєм Помпеєм Великим, або Помпеєм Великим, який був заступником Сулли.

Тріумф Цезаря в цьому конфлікті призвів до сходження Августа на престол першого римського імператора в 27 р. до н. е. Сантанджелло сказав: "Всім стало абсолютно ясно, що той, хто вийде переможцем у громадянській війні, буде, можливо, не за законом, але, безумовно, справжнім господарем Риму".

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