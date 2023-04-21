Секрет сокровенного клада: археологическая находка открывает ключи к древнеримской истории

Сокровище серебряных римских динариев, эквивалентное десяткам тысяч долларов на сегодня, нашли в Тоскане, Италия. Считается, что его зарыл римский солдат в неспокойный исторический период.

Related video

В густом лесу в Тоскане обнаружили коллекцию из 175 серебряных монет, которые, вероятно, принадлежали римскому солдату и датируются 82 годом до н. э. Сокровище, состоящее из римских динариев, оценивается в десятки тысяч долларов, пишет Live Science.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Это был тот же год, когда римский полководец Луций Корнелий Сулла вел жестокую войну против лидеров Римской республики, завершившуюся его триумфом и восхождением на пост диктатора Римского государства.

Хотя археологи, обнаружившие клад, предположили, что монеты были закопаны солдатом, погибшим в бою, историк Федерико Сантанжелло, профессор Университета Ньюкасла, сказал, что это также мог быть торговец, который хотел защитить свое богатство в неспокойные времена. По его словам, хронология таких монетных кладов показывает, что многие из них были захоронены во время войн и потрясений.

"Многие люди в кризисные времена зарывали свои денежные клады и по каким-то причинам не могли их извлечь", — сказал он.

Монеты были обнаружены членом археологической группы в недавно вырубленном лесу над болотом Фото: Pisa-Livorno Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape

Монеты были обнаружены членом археологической группы в недавно вырубленном лесу над болотом. Ранее в 1 км от этого места были обнаружены остатки римской фермы. Археологические исследования показали, что самые ранние монеты датируются 157 или 156 годом до нашей эры, а самые последние — 83 или 82 годом до нашей эры.

Археолог Лорелла Альдериги предположила, что владельцем мог быть вернувшийся солдат или бизнесмен, который был вынужден оставить монеты и не вернулся, чтобы вернуть их. Во время бурного периода, когда были зарыты монеты, местность сильно заросла лесом.

Победа Суллы в конце 82 года до н. э. стала решающим поворотным моментом в римской истории, послужив образцом для последующих римских правителей. Тридцать лет спустя в Риме разразилась гражданская война между Юлием Цезарем и Гнеем Помпеем Магнусом, или Помпеем Великим, который был заместителем Суллы.

Победа Цезаря в этом конфликте привела к восхождению Августа в качестве первого римского императора в 27 году до н. э. Сантанжелло говорит: "Всем стало предельно ясно, что тот, кто выйдет победителем из гражданской войны, станет, может быть, не по закону, но уж точно в действительности, хозяином Рима".

Ранее Фокус рассказывал о руинах потерянного римского форта, описывающих бурное прошлое Шотландии.

А также мы писали о найденных монетах, которые озадачили исследователей. На безлюдном острове обнаружены серебряные монеты римских императоров.