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Технологии и наука

Чемпион короля: зачем 67-летний фермер понесет Королевский штандарт на коронации Чарльза III

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Фото: Public Domain | С приближением коронации короля Чарльза ІІІ Букингемский дворец объявил более двух десятков церемониальных ролей, цель которых — закрепить традиции события

С приближением коронации короля Чарльза ІІІ Букингемский дворец объявил более двух десятков церемониальных ролей, которые призваны закрепить традиции события. Однако кое-что изменилось.

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Среди помпезности и великолепия будущей коронации короля Чарльза III одному человеку отведут уникальную роль, связанную с традицией, насчитывающей почти тысячелетие. Фрэнсис Даймок, 67-летний фермер родом из восточных окраин Англии, внесет Королевский штандарт в Вестминстерское аббатство, как это делала его семья все эти века. Он продолжит эту древнюю королевскую традицию, хотя и без лошади, и боевых испытаний, как его предки, пишет Ancient Origins.

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Чтобы обеспечить свое участие, Фрэнсис должен был подать официальный запрос, признав, что эта роль больше не является правом. Он сказал: "Я написал, что моя семья занималась этим со времен Вильгельма Завоевателя, и хотя понимаю, что это больше не право, было бы неплохо принять участие".

Роль чемпиона короля восходит к Средним векам, и ее происхождение окутано легендами. Считается, что она возникла из англосаксонской традиции назначения "боевого лидера", который должен был возглавить армию в случае вторжения.

Во время коронаций чемпион должен был физически продемонстрировать право монарха на власть. Эта роль обычно передавалась от отца к сыну в знатных семьях, тесно связанных с монархией, а некоторые семьи даже получали особые привилегии и земли за свою службу.

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Исторически сложилось так, что чемпионом был рыцарь, который приезжал на коронационный банкет верхом на лошади, в полном вооружении и с перчаткой
Фото: Public Domain

Исторически сложилось так, что чемпионом был рыцарь, который приезжал на коронационный банкет верхом на лошади, в полном вооружении и с перчаткой. Затем он вызывал на единоборство любого, кто сомневался в праве монарха править, защищая таким образом честь монарха и доказывая его право на трон в боевом поединке.

Хотя роль чемпиона со временем изменилась, он остается неотъемлемой частью церемонии коронации. Притязания семьи Даймок на эту роль связаны с землей в Линкольншире, которую им пожаловал Вильгельм Завоеватель в знак признания их заслуг перед короной. Фрэнсис Даймок станет 34-м членом своей семьи, который примет участие в коронации.

Букингемский дворец объявил о более чем двух десятках церемониальных ролей на коронации, каждая из которых выбрана для представления нации благодаря их значительным заслугам. Эти роли включают в себя несение королевских регалий и несение флагов или штандартов.

Пенни Мордаунт, лидер Палаты общин, будет нести Государственный меч в связи с ее ролью лорда-председателя Тайного совета, а Эми Тейлор будет представлять мужчин и женщин всей страны, неся Меч предложения (Sword of Offering) в Аббатство как первая женщина, которая это сделает.

Ранее Фокус рассказывал о коронации Чарльза ІІІ. Камень Судьбы снова оказался в центре внимания, открывая новые возможности и скрытые отметки благодаря современному научному анализу.