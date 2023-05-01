Чемпіон короля: навіщо 67-річний фермер понесе Королівський штандарт на коронації Чарльза ІІІ

З наближенням коронації короля Чарльза ІІІ Букінгемський палац оголосив понад два десятки церемоніальних ролей, які мають на меті закріпити традиції події. Однак дещо таки зазнало змін.

Related video

Серед помпезності і пишноти майбутньої коронації короля Чарльза ІІІ одній людині відведуть унікальну роль, пов'язану з традицією, яка налічує майже тисячоліття. Френсіс Даймок, 67-річний фермер родом зі східних околиць Англії, внесе Королівський штандарт до Вестмінстерського абатства, як це робила його родина усі ці віки. Він продовжить цю давню королівську традицію, хоча і без коня, і бойових випробувань, як його предки, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Щоб забезпечити свою участь, Френсіс повинен був зробити офіційний запит, визнавши, що ця роль більше не є його правом. Він сказав: "Я написав, що моя сім'я робить це з часів Вільгельма Завойовника, і хоча я розумію, що це більше не є правом, було б добре взяти в цьому участь".

Роль королівського чемпіона бере свій початок у середньовіччі, і її походження оповите легендами. Вважається, що вона сягає корінням англосаксонської традиції призначати "бойового лідера", який очолював армію в разі вторгнення.

Під час коронацій Чемпіон фізично демонстрував право монарха на правління. Ця роль зазвичай передавалася від батька до сина в шляхетних родинах з тісними зв'язками з монархією, а деякі сім'ї навіть отримували особливі привілеї та землі за свою службу.

Історично Чемпіоном був лицар, який приїжджав на коронаційний бенкет верхи на коні, в повному обладунку і з рукавичкою Фото: Public Domain

Історично Чемпіоном був лицар, який приїжджав на коронаційний бенкет верхи на коні, в повному обладунку і з рукавичкою. Потім він викликав на поєдинок кожного, хто сумнівався в праві монарха правити, у такий спосіб захищаючи честь монарха і доводячи своє право на трон у судовому поєдинку.

Хоча роль Чемпіона з часом еволюціонувала, він залишається невіддільною частиною церемонії коронації. Претензії родини Даймоків на цю роль пов'язані із землею в Лінкольнширі, яку їм подарував Вільгельм Завойовник на знак визнання їхніх заслуг перед короною. Френсіс Даймок стане 34-м членом своєї родини, який візьме участь у коронації.

Букінгемський палац оголосив понад два десятки церемоніальних ролей для коронації, кожна з яких обрана представляти націю завдяки своїм значним заслугам. Всі вони включають носіння королівських регалій і прапорів або штандартів.

Пенні Мордаунт, лідерка Палати громад, нестиме Державний меч через свою роль Лорда-Президента Таємної ради, в той час як Емі Тейлор представлятиме військовослужбовців по всій країні, несучи Меч (Sword of Offering) до Абатства, ставши першою жінкою, яка зробить це.

Раніше Фокус розповідав про коронацію Чарльза ІІІ. Камінь Долі знову опинився в центрі уваги, відкриваючи нові можливості та приховані позначки завдяки найсучаснішому науковому аналізу.