Мухаммед Али в мире медицины. Ученые рассказали, как бокс может нокаутировать болезнь Паркинсона

Новое исследование свидетельствует о том, что занятия боксом могут улучшить качество жизни пациентов и остановить раннее прогрессирование болезни.

Когда мы думаем о боксе, мы понимаем, что он может улучшить нашу физическую форму, выносливость и координацию. Однако мы едва ли могли бы подумать, что этот вид спорта также может эффективно помочь в борьбе с болезнью Паркинсона, пишет New Atlas.

Новое исследование ученых из Университета Эдит Коуэн в Западной Австралии позволило обнаружить доказательства того, что занятия этим видом спорта также помогают замедлить прогрессирование нейродегенеративных заболеваний, их тяжесть и качество жизни пациента, в том числе речь идет и о болезни Паркинсона.

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Отметим, что болезнь Паркинсона является расстройством нервной системы, которое вызывает непреднамеренные и неконтролируемые движения, например:

тремор;

скованность;

трудности с балансом и координацией.

Со временем болезнь прогрессирует и симптомы становятся все более заметными. Статистика свидетельствует о том, что у большинства людей болезнь Паркинсона развивается в возрасте после 60 лет, однако у 5-10% пациентов первые признаки заболевания могут проявиться в возрасте до 50 лет.

Новое исследование было проведено в сотрудничестве с боксером Раем Фацио и специального тренировочного устройства, которое состоит из 11 мягких мишеней для ударов, расположенных на специальной подставке. В эксперименте приняли участие 10 человек с ранней стадией болезни Паркинсона. Их попросили выполнять по три тренировки с устройствами продолжительностью в 60 минут в течение 15 недель. Средний возраст участников исследования составил 60 лет.

Занятия рецепиентов разделили на три этапа:

развитие, посвященное основам техники;

кардио, предназначенное для улучшения сердечно-сосудистой системы с помощью коротких упражнений;

мозг, сосредоточенный на проверке когнитивных функций.

В ходе последнего этапа реципиентов просили выполнять последовательности ударов, с которыми они ранее не были знакомы, а затем участников исследования просили запомнить серию из 5-9 разных ударов.

По словам соавтора исследования Трэвиса Круикшенка, они с коллегами использовали мониторы сердечного ритма в течение всего исследования, что дало им возможность отслеживать нагрузку участников эксперимента как с физической, так и с когнитивной точки зрения.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что к концу 15 недели 9 из 10 участников получили лучший балл по Единой шкале оценки болезни Паркинсона (UPDRS). Отметим, что этот инструмент используется для оценки тяжести и прогрессирования болезни. По сути, он оценивает четыре отдельные области:

интеллектуальные функции, настроение и поведение; двигательные функции; ежедневные занятия; двигательные осложнения.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что у реципиентов не только замедлилось прогрессирование болезни, но и улучшилось качество жизни. Несмотря на высокоэнергетические упражнения, участники не сообщили об увеличении мышечной болезненности или серьезных травм. В результате ученые пришли к выводу, что такая программа действительно эффективна и безопасна.

Ученые также отмечают, что в ближайшем будущем они планируют изучить терапевтическое воздействие бокса на людей с различными стадиями болезни Паркинсона, а далее исследование расширят, чтобы изучить влияние бокса на другие подобные заболевания, в том числе склероз и инсульт.

Ранее Фокус писал о том, что разработан метод раннего выявления Паркинсона.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.