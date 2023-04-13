Переломный момент в лечении болезни. Разработан метод раннего выявления Паркинсона

Американские ученые разработали новую методику выявления ранних признаков болезни Паркинсона, которую бывает трудно диагностировать из-за отсутствия специальных тестов и сходства симптомов с другими заболеваниями.

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Болезнь Паркинсона на ранней стадии может быть ошибочно принята за эссенциальный тремор – распространенное неврологическое расстройство, вызывающее непроизвольное дрожание. Еще один пример неправильной диагностики, это когда болезнь ошибочно диагностируют как множественная системная атрофия – редкое заболевание, которое вызывает дегенерацию нервных клеток в головном и спинном мозге. Или прогрессирующий надъядерный паралич – еще одно редкое заболевание, которое поражает ствол мозга и может привести к проблемам с равновесием, движениями глаз и ригидностью мышц, пишет The Guardian.

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Кроме того, болезнь Паркинсона может быть ошибочно диагностирована как депрессия, тревожность или даже болезнь Альцгеймера, особенно на ранних стадиях заболевания. Это связано с тем, что болезнь Паркинсона может вызывать целый ряд немоторных симптомов, таких как когнитивные нарушения, нарушения сна, изменения настроения или поведения.

Учитывая трудности, связанные с диагностикой болезни Паркинсона, разработка новых диагностических инструментов необходима для успешной идентификации и возможного лечения недуга. Теперь анализ семенной амплификации альфа-синуклеина (АСА-альфаСин) может изменить ситуацию. Этот метод выявляет накопление аномальных белков, связанных с болезнью, задолго до проявления симптомов, что позволяет выявлять, диагностировать и лечить болезнь Паркинсона на ранней стадии.

Результаты исследования могут проложить путь к столь необходимому лекарству от болезни Паркинсона. Недавние диагнозы, поставленные таким известным людям, как член Конгресса США Дженнифер Векстон и британский телеведущий Джереми Паксман, повысили осведомленность о растущей распространенности этого заболевания, которое за последние 25 лет удвоилось и поражает до 10 миллионов человек во всем мире.

Болезнь Паркинсона вызывается накоплением аномальных белков под названием альфа-синуклеин (альфаСин) в мозге и нервной системе, что происходит за годы до появления физических симптомов. В исследовании приняли участие 1 123 человека, что делает его одним из самых крупных на сегодняшний день для оценки полезности метода АСА-альфаСин. Исследование подтвердило, что этот метод может точно выявить людей с болезнью Паркинсона, а также показало, что он может выявить людей из группы риска и людей с ранними немоторными симптомами до постановки диагноза.

Однако исследователи предупредили, что для полной оценки полезности метода АСА-альфаСин необходимы дальнейшие долгосрочные исследования с большим объемом выборки. Между тем, выявление эффективного биомаркера патологии болезни Паркинсона может иметь глубокие последствия для лечения этого заболевания, позволяя, возможно, диагностировать людей раньше, определять наилучшие методы лечения для различных групп пациентов и ускорять клинические испытания. Эта потенциально действенная методика – важный шаг на пути человечества в будущее без болезни Паркинсона.

Ранее Фокус писал о потенциальном применении амброксола. Оказывается, он может помогать с болезнью Паркинсона.