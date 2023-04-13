Переломний момент у лікуванні хвороби. Розроблено метод раннього виявлення Паркінсона

Американські вчені розробили нову методику виявлення ранніх ознак хвороби Паркінсона, яку буває важко діагностувати через відсутність спеціальних тестів і схожість симптомів з іншими захворюваннями.

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Хвороба Паркінсона на ранній стадії може бути помилково прийнята за есенціальний тремор — поширений неврологічний розлад, що викликає мимовільне тремтіння. Ще один приклад неправильної діагностики — це коли хворобу помилково діагностують як множинну системну атрофію — рідкісне захворювання, що спричиняє дегенерацію нервових клітин у головному та спинному мозку. Або прогресуючий над'ядерний параліч — ще одне рідкісне захворювання, яке вражає стовбур мозку і може призвести до проблем із рівновагою, рухами очей і ригідністю м'язів., пише The Guardian.

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Крім того, хвороба Паркінсона може бути помилково діагностована як депресія, тривожність або навіть хвороба Альцгеймера, особливо на ранніх стадіях захворювання. Це пов'язано з тим, що хвороба Паркінсона може спричиняти цілу низку немоторних симптомів, таких як когнітивні порушення, порушення сну, зміни настрою або поведінки.

З огляду на труднощі, пов'язані з діагностикою хвороби Паркінсона, розробка нових діагностичних інструментів необхідна для успішної ідентифікації та можливого лікування недуги. Тепер аналіз насіннєвої ампліфікації альфа-синуклеїну (АСА-альфаСін) може змінити ситуацію. Цей метод виявляє накопичення аномальних білків, пов'язаних із хворобою, задовго до прояву симптомів, що дає змогу виявляти, діагностувати та лікувати хворобу Паркінсона на ранній стадії.

Результати дослідження можуть прокласти шлях до таких необхідних ліків від хвороби Паркінсона. Нещодавні діагнози, поставлені таким відомим людям, як член Конгресу США Дженніфер Векстон і британський телеведучий Джеремі Паксман, підвищили поінформованість про зростаючу поширеність цього захворювання, яке за останні 25 років подвоїлося та вражає до 10 мільйонів людей у всьому світі.

Хвороба Паркінсона викликається накопиченням аномальних білків під назвою альфа-синуклеїн (альфаСін) у мозку та нервовій системі, що відбувається за роки до появи фізичних симптомів. У дослідженні взяли участь 1 123 людини, що робить його одним із найбільших на сьогоднішній день для оцінки корисності методу АСА-альфаСін. Дослідження підтвердило, що цей метод може точно виявити людей із хворобою Паркінсона, а також показало, що він може виявити людей із групи ризику і людей із ранніми немоторними симптомами до постановки діагнозу.

Однак дослідники попередили, що для повної оцінки корисності методу АСА-альфаСін необхідні подальші довгострокові дослідження з більшим обсягом вибірки. Тим часом, виявлення ефективного біомаркера патології хвороби Паркінсона може мати глибокі наслідки для лікування цього захворювання, даючи змогу, можливо, діагностувати людей раніше, визначати найкращі методи лікування для різних груп пацієнтів і прискорювати клінічні випробування. Ця потенційно дієва методика — важливий крок на шляху людства в майбутнє без хвороби Паркінсона.

Раніше Фокус писав про потенційне застосування амброксолу. Виявляється, він може допомагати із хворобою Паркінсона.