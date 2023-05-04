Регулярное использование Интернета снижает риск развития деменции на 50%, — ученые

Исследователи наблюдали за несколькими тысячами пожилых людей в течение восьми лет и пришли к неожиданным выводам.

Бытует мнение, что долгое использование компьютера или смартфона может привести к ухудшению состояния здоровья. Но новое исследование ученых из Нью-Йоркского университета, США, показывает, что регулярное использование Интернета может снизить риск появления деменции в 2 раза, пишет Daily Mail.

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Исторически сложилось так, что люди старшего поколения избегали использования Интернета. Но с появлением смартфонов ситуация резко изменилась. Теперь все больше людей старшего возраста ищут разную информацию в Сети.

Ученые из Нью-Йоркского университета в течение 8 лет проводили наблюдательное исследование, в котором приняли участие 18 000 женщин и мужчин в возрасте от 50 до 65 лет. В течение всего этого времени участники исследования проходили опрос на тему, как часто они пользуются Интернетом и пользуются ли им вообще. То есть используют ли люди старшего поколения Сеть для поиска разнообразной информации, покупок билетов и общения в соцсетях.

Те, кто отвечал утвердительно, считались постоянными пользователями Интернета, а те, кто говорил "нет" считались непостоянными пользователями. Каждые два года ученые перепроверяли информацию и проводили ее анализ.

Развитие деменции и Интернет

В начале исследования ни у одного из участников не было обнаружено деменции, но к концу исследования болезнь была обнаружена у почти 5% людей старшего поколения. Но большая часть людей с деменцией относились к тем, кто не был активным пользователем Интернета.

Результаты исследования показали, что риск развития деменции был в 2 раза ниже у тех, кто постоянно выходил в Сеть, по сравнению с теми, кто этого не делал или вообще не пользовался Интернетом.

Американские ученые предположили, что причиной этого может быть тот факт, что поиск информации в Сети, а также использование Интернета в других целях, стимулирует мозг и заставляет его хорошо работать, что защищает его клетки от повреждений. И таким образом снижается риск развития деменции.

Авторы исследования указывают на то, что в их работе не была использована информация о наличии таких факторов риска, которые приводят к развитию деменции, как курение, употребление алкоголя и избыточный вес.

Сколько времени нужно проводить в Интернете?

Также ученые выяснили, что самым оптимальным временем для использования Интернета людьми старшего поколения является 2 часа в день. Этого времени достаточно для того, чтобы предотвратить появление снижения когнитивных функций.

По словам ученых, у людей, которые пользовались Интернетом меньше времени или наоборот, намного больше, был более высокий риск развития деменции. Например, у тех, кто сидел в Интернете более 8 часов в день риск развития опасной болезни мозга был более, чем в 2 раза выше, чем у тех, кто был в Сети максимум 2 часа в день.

Исследователи подчеркивают, что их исследования является наблюдательным, а потому точную связь между использованием Интернета и снижением риска появления деменции установить сложно, хотя такая связь, вероятно, существует.

Фокус уже писал о том, что ученые назвали эффективный способ предотвратить деменцию и для этого потребуется кто-то очень особенный. Как свидетельствуют результаты, речь не обязательно идет о браке или отношениях.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, как бокс может нокаутировать болезнь Паркинсона. Занятия боксом могут улучшить качество жизни пациентов и остановить раннее прогрессирование болезни.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.