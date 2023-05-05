Прирожденные охотники. Клопы-убийцы используют смертоносный инструмент для захвата добычи (фото)

Ученые обнаружили редкий пример насекомых, использующих дополнительные инструменты и хитрость, чтобы одолеть соперников.

Это не совсем обычно, но некоторые насекомые используют дополнительные инструменты, чтобы эффективно захватывать добычу. Например, некоторые виды муравьев используют частицы для строительства мостов, а детеныши жуков, могут использовать экскременты для защиты и отпугивания паразитов, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые Фернандо Солей и Мари Герберштейн из Университета Маккуори изучили ранее неописанный вид австралийских клопов-убийц (Gorareduvius), которые используют инструменты в охоте гораздо чаще, чем это делает кто-либо еще из насекомых.

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В ходе исследования ученые наблюдали за 125 австралийскими клопами-убийцами из региона Кимберли в Западной Австралии. Часть из них обитали в диких условиях, другие — в соседней импровизированной лаборатории в палатке.

Отметим, что использование дополнительных инструментов, как считалось некогда, требует уровня сложного познания. А потом, исследователи полагали, что это то, что отличает людей от других животных, однако в последнее время ученые находят все больше примеров использования дополнительных инструментов в животном мире. Теперь взор исследователей обратился на австралийских клопов-убийц и они полагают, что это делает их "особенно хорошим примером" для понимания экологических и поведенческих условий, которые способствуют "маловероятной эволюции использования инструментов".

Авторы исследования обнаружили, что клопы-убийцы используют смертоносный инструмент, а именно смолу травы спинифекс — они наносят ее на себя и используют в качестве "липучки", чтобы поймать и удержать добычу. Исследователи предполагали, что такие действия увеличивают успех во время охоты, однако это не было доказано экспериментально.

Как правило, эти клопы-убийцы отдыхают на стеблях травы Триодия (Triodia), которая представляет собой нечто вроде кочки, ее также называют спинифексом. Это растение встречается в особенно засушливых регионах Австралии и производит крайне липкую смолу, которую клопы-убийцы научились использовать в своих целях.

а) Только что вылупившаяся нимфа и (б) взрослый гораредувиус собирают смолу с листьев спинифекса Фото: Soley/Herberstein/Biol. Lett., 2023

Исследователи собрали 26 клопов-убийц и поместили их в банку. Далее им предоставили два вида добычи: мух и муравьев. Далее ученые использовали подушечки для снятия макияжа и аккуратно удалили смолу с клопов-убийц, а затем повторили эксперимент с едой.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что клопы, как правило, более успешно ловили муравьев, чем мух. Ученые также заметили, что независимо от типа добычи они были более эффективны в охоте, когда использовали свой "камуфляж из смолы". Авторы исследования отмечают, что покрытые смолой клопы-убийцы оказались на 26% более эффективными, чем их "невооруженные" собратья.

Отметим, что термин "жук-убийца" объединяет в себе множество насекомых, которые убивают свою добычу чрезвычайно кровожадным способом. Как правило, все они протыкают добычу своим хоботком и впрыскивают ей пищеварительные ферменты, парализующие добычу. Далее они убивают жертву и высасывают из нее все жидкое содержимое, фактически оставляя лишь пустую оболочку.

Таким образом, хотя смола не гарантирует успеха, она является инструментом, позволяющим замедлить добычу этого австралийского жука ровно настолько, чтобы клоп-убийца схватил ее и убил.

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