Свитки Мертвого моря, Розеттский камень и Этци: случайные находки, изменившие видение истории

Раскрытие тайн прошлого всегда было одержимостью исследователей. Однако иногда на самые удивительные открытия в истории наталкивались обычные люди, которые даже не догадывались о том, что они нашли.

От находок древних артефактов и разгадки загадочных письменных знаков до раскрытия тайн исчезнувших цивилизаций — стремление понять нашу историю продолжает восхищать и вдохновлять. Некоторые из важнейших археологических находок в истории сделали обычные люди по счастливой случайности, пишет Ancient Origins.

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Терракотовая армия: обнаружена фермерами

Терракотовая армия — это огромная коллекция терракотовых скульптур в натуральную величину, изображающих армию первого императора Китая Цинь Шихуанди, человека, одержимого идеей обрести бессмертие Фото: Aneta Ribarska/ CC BY-SA 3.0

Немногие археологические открытия были столь же удивительными и неожиданными, как Терракотовая армия. Терракотовая армия — это огромная коллекция терракотовых скульптур в натуральную величину, изображающих армию первого императора Китая Цинь Шихуанди, человека, одержимого идеей обрести бессмертие.

Армия была создана более 2 000 лет назад во времена правления династии Цинь (221-206 гг. до н. э.). Она была похоронена вместе с Цинь, когда его стремление к бессмертию потерпело неудачу, и он умер. Армия была создана, чтобы защитить его в загробной жизни.

В 1974 году группа китайских фермеров, Ян Чжифа, его братья и их сосед Ван Пучжи, копали колодец недалеко от города Сиань в китайской провинции Шэньси, когда наткнулись на яму с необычными терракотовыми фрагментами. Предполагается, что площадь комплекса составляет около 22 000 квадратных метров, и многие участки до сих пор не изучены.

Розеттский камень: почти использован для ремонта стены

На ней вырезан указ, изданный в Мемфисе в 196 году до нашей эры от имени царя Птолемея V Фото: The Trustees of the British Museum

То, что Розеттский камень был открыт заново, — чистая удача. Камень представляет собой большую плиту из черного гранита высотой около 0,9 м и шириной 0,6 м. На ней вырезан указ, изданный в Мемфисе в 196 году до нашей эры от имени царя Птолемея V.

Особенность камня в том, что указ был написан тремя шрифтами: египетскими иероглифами, демотическим письмом и древнегреческим языком. Это означало, что камень можно использовать для расшифровки древнеегипетских иероглифов, которые веками не давали покоя историкам.

15 июля 1799 года лейтенант французской армии Пьер-Франсуа Бушар наблюдал за ремонтом старого форта возле города Розетта (ныне Рашид) в дельте Нила, когда заметил, что один из камней, который его солдаты собирались использовать для ремонта стены, покрыт странными надписями.

После поражения французов от англичан в 1801 году Розеттский камень стал собственностью Великобритании и был перевезен в Британский музей в Лондоне, где находится и по сей день. Его открытие стало крупным прорывом в изучении истории и языка Древнего Египта и позволило получить ценные сведения о культуре и политике того времени.

Свитки Мертвого моря: обнаруженные скучающим пастухом

Свитки Мертвого моря — это собрание еврейских текстов, которые были обнаружены между 1947 и 1956 годами в одиннадцати пещерах у Мертвого моря на Западном берегу реки Иордан Фото: CC BY-NC-SA 2.0

Свитки Мертвого моря — это собрание еврейских текстов, которые были обнаружены между 1947 и 1956 годами в одиннадцати пещерах у Мертвого моря на Западном берегу реки Иордан. Свитки включают самые ранние из известных сохранившихся копий еврейской Библии и других важных еврейских текстов и считаются одним из самых значительных археологических открытий 20-го века.

Свитки были впервые обнаружены бедуинским пастухом, который пас свое стадо в окрестностях пещер. Он бросил камень в одну из пещер, надеясь прогнать бродячее животное, и услышал звук разбивающейся керамики. Обследовав пещеру, он обнаружил несколько кувшинов с древними свитками. Он продал свитки местному торговцу антиквариатом, который понял их ценность и в конце концов продал их ученым.

Последующие раскопки археологов обнаружили тысячи фрагментов свитков и других артефактов, открыв сокровищницу информации о жизни и культуре евреев в период Второго Храма (ок. 530 г. до н. э. — 70 г. н. э.).

Пещерные рисунки Ласко: обнаружены подростками и их собакой

Пещерные рисунки Ласко — это серия наскальных рисунков эпохи палеолита, расположенных на юго-западе Франции Фото: Adibu456 / CC BY-SA 2.0

Пещерные рисунки Ласко — это серия наскальных рисунков эпохи палеолита, расположенных на юго-западе Франции. Их возраст оценивается примерно в 17 000 лет, на них изображены различные животные, включая лошадей, оленей и быков.

Картины были обнаружены в 1940 году группой подростков и их собакой. Марсель Равидат, Жак Марсаль, Жорж Аньель и Симон Коэнкас исследовали сельскую местность, когда их собака, Робот, исчезла в норе. Мальчики последовали за собакой и оказались в пещере, заполненной потрясающими картинами.

К сожалению, присутствие такого количества посетителей привело к скоплению углекислого газа и других загрязняющих веществ, которые начали повреждать рисунки. В 1963 году пещера была закрыта для посещения, а рядом была открыта ее копия.

Сегодня пещерные рисунки Ласко считаются одним из лучших образцов палеолитического искусства. Они дают ценное представление о жизни и верованиях наших древних предков и продолжают вдохновлять и завораживать людей во всем мире.

Каменные шары Коста-Рики

Тем не менее в 2014 году Каменные шары Коста-Рики были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Mariordo/ CC BY-SA 4.0

Случайные находки иногда бывают самыми интересными, поскольку они проливают свет на то, что иначе могло бы остаться скрытым. Каменные шары Коста-Рики — прекрасный тому пример. Более 300 сферических камней были обнаружены в 1930-х годах в районе дельты реки Дикис в Коста-Рике. Размер камней варьируется от нескольких сантиметров в диаметре до более двух метров, а вес может достигать 15 тонн.

Камни были обнаружены во время вырубки лесов в этом районе компанией "Юнайтед Фрут Компани". К сожалению, рабочие не осознавали значимости своей находки и использовали бульдозеры и другую тяжелую технику для расчистки пути, повредив при этом камни. Хуже того, некоторые камни были разрушены, когда рабочие просверлили в них отверстия и взорвали динамитом, вдохновленные рассказами о спрятанном золоте.

Несмотря на их культурное значение, многие камни были перемещены с первоначальных мест или повреждены в течение многих лет. Тем не менее в 2014 году Каменные шары Коста-Рики были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и теперь являются одной из главных туристических достопримечательностей этого района.

Пещера Альтамира

Пещера Альтамира — еще одно случайное открытие, которое было настолько удивительным, что эксперты сначала отказывались верить в то, что оно существует Фото: CC BY-SA 3.0

Пещера Альтамира — еще одно случайное открытие, которое было настолько удивительным, что эксперты сначала отказывались верить в то, что оно существует. Доисторическая пещера находится на севере Испании и знаменита своей коллекцией наскальных рисунков эпохи палеолита. Впервые она была обнаружена в 1868 году местным охотником по имени Модесто Кубильяс. Однако только в начале 20-го века историки стали относиться к пещере серьезно.

Мумия ледяного человека Этци

Мумифицированный человеческий труп, обнаруженный в Эцтальских Альпах на границе Австрии и Италии в 1991 году, предположительно имеет возраст около 5300 лет Фото: CC by SA 3.0

Мумия ледяного человека Этци немного страшнее, но не менее интересна. Мумифицированный человеческий труп, обнаруженный в Эцтальских Альпах на границе Австрии и Италии в 1991 году, предположительно имеет возраст около 5300 лет, что делает его одним из самых древних и хорошо сохранившихся человеческих трупов из когда-либо найденных. Хельмут и Эрика Симон, пара немецких туристов, нашли мумию, торчащую из тающего ледника.

Первоначально считалось, что мумия — это тело альпиниста, погибшего на горе, но вскоре было установлено, что Этци — доисторический человек медного века.

Считается, что Этци умер от ранения стрелой в плечо, хотя точные обстоятельства его смерти остаются загадкой. Некоторые теории предполагают, что он был вовлечен в жестокий конфликт, другие — что он был ритуальной жертвой.

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