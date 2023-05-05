С привкусом сточных вод. Ученые создали пиво из отходов жилого комплекса в Сан-Франциско

Если вы хотели чего-то освежающего, экстравагантного и экологически чистого, этот напитком придется вам по вкусу.

Любителям пива приготовиться — пивовары из Северной Калифорнии в сотрудничестве с компанией по переработке воды и Сан-Франциско создали нечто уникальное. Пожалуй, этот напиток настолько особенный, что не каждый решился бы его попробовать — ученые разработали совершенно новый сорт пива, сваренный на сточных водах, пишет Futurism.

Известно, что компания Epic Cleantec уже давно занимается переработкой сточных вод в Сан-Франциско, а потому возникла идея использовать эту переработанную воду для производства чего-то такого, что точно заинтересовало бы общественность. Так, родилась идея сварить особенное пиво. По словам соучредителя и генерального директора Epic Cleantec Аарона Тартаковского, они хотели создать нечто, что могло бы стать "привлекательным инструментом для общения с людьми". Тут то им на помощь и пришли пивовары из Северной Калифорнии Devil's Canyon Brewing Company.

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Вместе им удалось создать новый сорт пива в стиле кельш — светлое пиво с немного горьковатым вкусом и выраженным вкусом хмеля. Напиток назвали Epic OneWater Brew, а для его создания использовали сточные воды одного из жилых комплексов в Сан-Франциско. Отметим, что для создания использовались так называемые "серые воды", то есть сточные воды от стирки, мытья посуды, душа, ванной и раковин.

Сотрудники из Epic Cleantec считают, что таким необычным образом им удастся привлечь внимание к потенциалу технологии повторного использования воды. Отметим, что одним из первых, кому удалось протестировать новый напиток стал автор Guardian, Мэтью Кантон. Тогда он отмечал, что пиво на самом деле приятно на вкус и "пригодно для питья", он также заметил что оно не содержит "привкуса душа или стирки".

По словам создателей пива, они выбрали кельш из-за того, что этот сорт более универсален. Используя более крафтовые сорта пива, такие как IPA, например, исследователи могли столкнуться с тем, что кому-то оно может не понравиться изначально, из-за специфического вкуса.

Тартаковский также отметил, что изначально большинство людей скептически относились к данному проекту. Однако 99% тех, кто посетил дегустацию со скептическим настроем, на самом деле были очарованы напитком, как только его попробовали.

Исследователи также отмечают, что их новое пиво может быть даже безопаснее, чем другие производимые сорта. В основном потому, что процесс производства пива из переработанной воды проходит под строгим контролем.

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