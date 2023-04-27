Добрались до рыбы. В Израиле впервые подали филе морского окуня, созданное с помощью 3D-печати
Исследователи создали новую технологию, которая делает продукт съестным сразу после печати.
Израильская компания Steakholder Foods (ранее MeaTech 3D), пожалуй, известна уже во всем мире. Именно они подарили человечеству выращенные в лаборатории стейки и даже кусочки говядины вагу, также созданной искусственно, пишет New Atlas.
Исследователи не остановились на производстве мяса в лаборатории и создали то, что по их словам является первым в мире целым филе культивированной рыбы, а именно морского окуня. Отметим, что новый продукт еще не поступил на рынок, однако ученые надеются исправить это в ближайшее время.
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Известно, что филе было создано Steakholder Foods в сотрудничестве с компанией из Сингапура Umami Meats. Именно последние предоставили ученым натуральные клетки морского окуня, которые затем были использованы для культивирования, а после включены в биочернила для 3D-печати.
Любопытно, что рыбное филе готово к употреблению уже сразу после печати, и в отличие от мясных культивированных продуктов, выращенных в лаборатории, не требует периода инкубации и созревания после создания.
Ученые отмечают, что созданный в лаборатории стейк морского окуня по вкусовым качествам не уступает натуральному. Хотя, по сути, в каком-то смысле он и является настоящим филе морского окуня. Недавняя дегустация культивированного филе морского окуня прошла на территории Steakholder — гостей мероприятия угощали блюдами сингапурской и израильской кухни, в состав которых входило созданное в лаборатории филе.
По словам генерального директора Umami Meats Михира Першада, компания очень рада, что в сотрудничестве с Steakholder Foods им удалось создать первое в мире рыбное филе, выращенное целиком. Во время первой дегустации, создатели продемонстрировали созданный в лаборатории продукт, а гости смогли убедиться, что он имеет тот же вкус и структуру, как и натуральное. Более того филе тает во рту и рассыпается на хлопья — какой и должна быть превосходная рыба.
Компании также отметили, что в ближайшие несколько месяцев они намерены выйти на рынок с культивированным филе окуня. Также компании заявили, что следующим их детищем станет разработка культивированного угря.
Ранее Фокус писал о том, что на 3D-принтере напечатан первый съедобный десерт, дальше "приготовят" жаркое.