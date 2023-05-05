Использовали "бешеный мед": как солдаты убили римские колонны во время Третьей Митридатовой войны

Вражеские солдаты использовали один из видов меда, чтобы уничтожить целую римскую военную колонну во время Третьей Митридатовой войны.

В хитроумном и жестоком нападении, вошедшем в историю, целая римская военная колонна стала жертвой вражеской засады, использовавшей галлюциногенный мед, произведенный пчелами, обитавшими вдоль побережья Черного моря. Известный как "бешеный мед", этот опьяняющий напиток способен временно дезориентировать человека, делая его уязвимым и неспособным защититься от нападающих, пишет IFLScience.

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Этот случай произошел во время Третьей Митридатовой войны, в ходе которой Римская республика расширяла свою империю на территории Анатолии в период с 73 по 63 год до нашей эры. Однако римские войска столкнулись с грозным противником в лице понтийского царя Митридата VI, которого не зря называли царем-отравителем.

Митридат имел репутацию, подобающую злодею из фильмов о Бонде: он стал одержим ядами после того, как его отец был убит смертельным токсином. Известный своим умом и увлечением фармакологией, древний правитель успешно развил толерантность к нескольким смертельным ядам, регулярно употребляя сублетальные дозы — практика, которая и сегодня известна как митридатизм.

Когда на сцену вышли римляне, Митридат был более чем готов продемонстрировать свою нетрадиционную военную тактику. Согласно историческим источникам, его войска пускали отравленные стрелы в сторону вторгшихся войск, выпускали "ос и диких зверей" в осадные туннели римлян и даже создавали химическое оружие из нафты.

Во время нападения в 65 году до н. э. гептакомиты, союзники Митридата, использовали бешеный мед, чтобы уничтожить целую римскую колонну. Этот мед производится пчелами, которые питаются нектаром определенного вида рододендрона, и содержит высокие концентрации граянотоксинов, класса нейротоксинов, способных в малых дозах вызывать галлюцинации, потерю координации и тошноту. Большие дозы этого вещества могут даже вызвать серьезные осложнения на сердце.

Согласно Страбону, древнему историку, гептакомиты стратегически расставляли чаши с безумным медом на пути наступающих римских солдат. Как только солдаты выпивали мед и дезориентировались, гептакомиты легко нападали на них и расправлялись с ними.

Хотя это был не первый случай отравления древнего воинского подразделения бешеным медом, греческий полководец Ксенофонт отмечал, что сотни его солдат страдали от рвоты и диареи, но никто из них не умер. Токсины при отравлении граянотоксином быстро метаболизируются организмом, поэтому отравление редко приводит к летальному исходу.

Однако гептакомиты смогли поймать римских солдат на пике их безумия, вызванного медом, и успешно расправились с ними. Однако эта незначительная победа не переломила ход войны, которая в конечном итоге привела к уничтожению Понтийского царства римской армией.

Что касается самого Митридата, то, по легенде, после поражения он попытался покончить с собой, отравившись ядом, но его организм уже настолько привык к действию яда, что ему пришлось попросить своего телохранителя закончить дело.

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