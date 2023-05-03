От римского владычества до османской цивилизации: найдены утраченные сокровища, которым 2 тыс. лет

Исследование озера Изник на северо-западе Турции открыло сокровищницу исторических артефактов, веками скрывавшихся на дне его вод.

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Ожидается, что в этом году Изник, всемирно известный исторический город, входящий в список временного наследия ЮНЕСКО, будет включен в основной список. Недавно пара, неспешно прогуливавшаяся по берегу озера, натолкнулась на удивительную находку: 2000-летнюю монету с фигурой Иисуса и рельефными надписями, отчеканенными на ее поверхности, пишет Arkeonews.

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Эта случайная находка вызвала волну интереса у местных жителей, которые впоследствии нашли еще несколько древних монет в том же районе. Эксперты считают, что монеты могли происходить из исторической базилики, которая когда-то лежала под водой озера Изник, но в 2014 году поднялась над водой.

Исмаил Йылдырым, который обнаружил монеты во время прогулки с женой и детьми, сразу понял их историческое значение и передал их в Музей археологии Изника. После экспертизы сотрудники музея подтвердили, что одна из монет относится к эллинистическому периоду, а на другой изображен Иисус Христос и она относится к 9 веку.

Изник, район, который датируется 4 веком до нашей эры, имеет богатую историю и культуру. Город сыграл значительную роль в развитии как мусульманской, так и христианской цивилизаций, здесь находится множество древних памятников эпохи вифинской, римской, сельджукской и османской цивилизаций.

Согласно известному географу Страбону, Изник был основан в 316 году до н. э. Антигоносом, полководцем Александра Македонского. Позже Лисимахос, другой полководец Александра, захватил город и переименовал его в честь своей жены Никеи. Во времена римского правления Изник переживал период расширения и процветания.

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