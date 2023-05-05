Ходили по Земле на миллионы лет раньше: новое открытие переписывает историю динозавров

Ученые из Университета Канзаса обнаружили эпизод глобальных изменений, известный как Событие Вайсерта (The Weissert Event), изучая горную породу, покрывавшую окаменевший экземпляр ютараптора.

Ютараптор, хищный динозавр, живший на Земле более 135 миллионов лет назад, снова попал в заголовки газет после того, как недавнее геологическое исследование показало: он гораздо старше, чем считалось ранее. Результаты проливают новый свет на эволюционную историю динозавров и имеют значительные последствия для палеонтологии, пишет Phys.org.

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Исследование проводилось на знаменитом участке Utahraptor Ridge в штате Юта, названном в честь более крупных двоюродных братьев динозавра — велоцирапторов. В этом месте находится карьер Стайкс, месторождение, заполненное окаменелостями динозавров, многие из которых практически не повреждены и сохранились в тех же положениях, как они погибли.

Чтобы определить возраст пород, содержащих окаменелости Utahraptor, ученые использовали два исследовательских подхода. Первый включал анализ образцов уран/свинцового датирования кристаллов циркона, собранных на разной глубине в слоях породы. Второй изучал изменения в относительном содержании двух типов стабильных изотопов углерода, обнаруженных в погребенной органической материи.

Сравнив полученные результаты с периодами в истории Земли, когда происходили глобальные изменения в углеродном цикле, группа исследователей показала, что породы в формации Кедровой горы и найденные в них окаменелости ютараптора на 10 миллионов лет старше, чем было известно ранее.

Это означает, что возраст динозавра составляет не менее 135 миллионов лет, и что разрыв между юрским и меловым периодами в Юте гораздо меньше, чем считалось ранее.

"Это важное открытие, которое будет звучать на протяжении десятилетий, — сказал Грегори Людвигсон, заслуженный старший научный сотрудник Канзасской геологической службы при Университете штата Канзас, который участвовал в исследовании. — К нашему полному удивлению, мы также узнали, что пласты породы из карьера динозавров Стайкс были отложены во время глобальных изменений, известных как Событие Вайсерта (The Weissert Event)".

The Weissert Event было крупным глобальным потрясением, произошедшим примерно 120 миллионов лет назад, и оно оказало значительное влияние на эволюцию жизни на Земле. Обнаружив, что породы в карьере Стайкс были отложены во время этого события, ученые открыли новые возможности для исследования эволюционной истории динозавров и влияния глобальных событий на экосистему планеты.

Впервые открытие ютараптора было сделано в 1991 году Джеймсом Киркландом, государственным палеонтологом из Геологической службы штата Юта. Он назвал и описал динозавра Utahraptor ostrommaysi в 1993 году. Более десяти лет Киркланд утверждал, что Utahraptor намного старше, чем считалось ранее.

"Это большой эволюционный период, — сказал Людвигсон. — Это своего рода подтверждение того, что Джеймс утверждал в течение некоторого времени, но аргументы не дают абсолютного возраста, и это важно для него".

Пересмотр возраста ютараптора и окружающих его пород имеет широкие последствия для нашего понимания истории жизни на Земле. Это напоминание о том, что мы еще многого не знаем о прошлом нашей планеты, и что каждый день нас ждут новые открытия.

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