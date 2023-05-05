Жители Украины станут свидетелями очень редкого лунного затмения: следующее будет через 20 лет

Вечером в пятницу, 5 мая, можно будет наблюдать самое сильное полутеневое затмение Луны.

Когда Солнце, Земля и Луна почти по прямой линии в один ряд происходит лунное затмение. Но когда Земля блокирует часть солнечного света от прямого попадания на поверхность Луны и закрывает собой спутник лишь внешней частью своей тени, происходит редкое событие – полутеневое затмение Луны. Свидетелями такого события станут жители Украины вечером, в пятницу, 5 мая, пишет Daily Mail.

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По словам ученых, Земля создает как тень, так и полутень в зависимости от положения планеты и Солнца. Если Луна попадает в тень Земли, то происходят самые темные затмения, но когда Луна попадает в полутень Земли, то эти затмения не такие сильные. В то же время ученые указывают на то, что полутеневые затмения происходят лишь несколько раз за 100 лет т следующее такое самое сильное как 5 мая полутеневое затмение произойдет только в сентябре 2042 года.

Схема лунного затмения Фото: wikipedia

Миллиарды людей по всему миру, в том числе и в Украине, смогут наблюдать за полутеневым затмением Луны, которое начнется примерно в 18:14 по Киеву и продлится до 22:31. Пик полутеневого лунного затмения должен состоятся примерно в 20:22. В то же время ученые указывают на то, что данное лунное затмение не так-то просто будет и увидеть, ведь нужна хорошая погода и не очень яркий свет Солнца.

По словам ученых, во время лунного затмения Луна изменит свой цвет и может выглядеть как красный шар в небе. Это происходит из-за того, что Солнце не освещает Луну, а вместо этого солнечный свет проходит через атмосферу Земли и достигает поверхности Луны. Затем он отражается обратно. Таким образом, Луна не исчезает полностью, а становится темнее.

Миллиарды людей по всему миру, в том числе и в Украине, смогут наблюдать за полутеневым затмением Луны Фото: Daily Mail

Кстати, полутеневое лунное затмение практически будет совпадать с еще одним астрономическим событием. Речь идет о метеорном потоке Эта-Аквариды, который можно будет наблюдать в период между полночью и рассветом уже в субботу, 6 мая. Этот ежегодный метеорный поток создан обломками, которые оставила комета Галлея. Хотя он виден в ночном небе с середины апреля до конца мая, все же в этом году его пик припадает именно на ночь с 5 на 6 мая.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что находится внутри Луны – жидкое или все же твердое ядро? Новое исследование может положить конец давним спорам ученых о том, каким является внутренне ядро Луны.

Также Фокус писал о том, что в апреле наступил пик еще одного метеорного потока под названием Лириды.