Не одним спортом и рационом: что нужно для борьбы с детским ожирением

Детское ожирение вызывает все большее беспокойство во многих частях света, а в Австралии 1 из 4 детей школьного возраста страдает избыточным весом.

Детское ожирение — сложная проблема, требующая комплексных решений, согласно недавнему исследованию. Его результаты проливают свет на сложные пути, ведущие к ней, пишет SciTechDaily.

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Исследование показало, что краткосрочных решений, таких как диеты и программы физических упражнений, недостаточно для решения проблемы детского ожирения. Вместо этого в исследовании подчеркиваются основные причины проблемы, включая социальное неблагополучие и уровень образования родителей.

Дети, родители которых не закончили среднюю школу и находятся в неблагоприятном социальном положении, с большей вероятностью будут иметь избыточный вес или ожирение в среднем подростковом возрасте.

Исследование также показало, что на разных этапах жизни действуют разные факторы, способствующие ожирению. Влияние активности в свободное время после восьмилетнего возраста является ключевым фактором детского ожирения.

У мальчиков большее количество электронных игр приводит к менее активному свободному времени, в то время как у девочек лучшее качество сна приводит к увеличению продолжительности сна и более активному свободному времени.

Детское ожирение может привести к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, резистентности к инсулину, психологическим последствиям и даже преждевременной смерти. В Австралии 1 из 4 детей и подростков школьного возраста страдает от избыточного веса или ожирения, а 1 из 12 — от ожирения.

Это заболевание чаще встречается у жителей региональных и отдаленных районов, выходцев из районов с низким социально-экономическим уровнем, детей из неполных семей и детей-инвалидов.

В исследовании, проведенном группой ведущих ученых и клиницистов из Сиднейского университета, Сиднейского технологического университета и CSIRO, использовалось самое современное статистическое моделирование для распутывания сложной паутины включений и причинных факторов, многие из которых взаимодействуют между собой.

Исследование показывает, что детское ожирение в значительной степени является побочным продуктом социально-экономического статуса, а уровень образования родителей в средней школе служит "трамплином" для детского ожирения. Сильная и независимая связь между индексом массы тела родителей и индексом массы тела детей предполагает биологическую связь — высокий вес передается по наследству, что отчасти объясняется общими генами.

Результаты подчеркивает необходимость совместной работы правительственных ведомств для проведения структурных изменений с целью снижения социального неравенства, если мы хотим изменить нынешнюю траекторию развития Австралии.

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