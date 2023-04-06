Скальпель больше не нужен. Ученые нашли способ безоперационного снижения веса

Недавнее открытие в области исследования потери веса выявило потенциальный способ снижения аппетита без необходимости хирургического вмешательства.

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Операция по снижению веса может быть эффективным долгосрочным методом лечения, но она дорогостоящая, инвазивная и может привести к неприятным побочным эффектам. Кроме того, около трети людей, перенесших операцию по снижению веса, нуждаются в повторной операции или госпитализации в течение пяти лет. В результате этого только около 1% людей, имеющих право на операцию, выбирают ее, пишет New Atlas.

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Исследование было посвящено метаболическим преимуществам операции по снижению веса и ее влиянию на уровень желчной кислоты. Желчная кислота – это вещество, которое помогает переваривать жиры и играет важную роль в регулировании аппетита. Исследователи обнаружили, что у людей, перенесших операцию по снижению веса, уровень желчной кислоты, называемой изоурсодезоксихолат (изоУДКХ), был значительно ниже. Эта желчная кислота связана с повышенным аппетитом и плохим обменом веществ.

В Амстердаме исследователи изучили уровень желчных кислот в группе пациентов после операции, а также в двух группах населения без операции. Они обнаружили, что добавка клетчатки естественным образом снижает уровень изоУДКХ. Это открытие дает возможность разработать лечение, которое могло бы повторить снижение аппетита и улучшение метаболической функции, достигнутое в результате хирургической операции по снижению веса, без каких-либо инвазивных процедур.

Кристина Менни, соавтор исследования из Королевского колледжа Лондона, заявила, что благодаря более глубокому пониманию сложного взаимодействия генетики, микробиома кишечника и диеты в регулировании уровня желчных кислот и их влияния на аппетит и метаболическое здоровье, можно разработать новые методы профилактики и лечения ожирения и метаболического синдрома.

Хотя исследователи и раньше изучали микробиом кишечника как источник решений для снижения веса, недавнее исследование Ноттингемского университета, Королевского колледжа Лондона и Медицинского центра Амстердамского университета пролило свет на ранее непонятное преимущество бариатрической хирургии – снижение аппетита. Открытие метаболических механизмов, которые приводят к снижению аппетита, может проложить путь к безопасному и эффективному лечению для снижения веса. Ожирение часто связано с серьезными заболеваниями, такими как болезни сердца и диабет, которые часто можно смягчить или даже обратить вспять путем снижения веса.

Совместный ведущий автор Ана Вальдес из Медицинской школы Ноттингемского университета заявила, что исследование показывает участие конкретного микробного метаболита в пользе операции по снижению веса, и что пищевые волокна могут иметь аналогичный эффект, хотя и в меньшей степени. Этот вывод может помочь в разработке исследований диетических добавок, направленных на повышение сытости и улучшение работы печени.

Исследование подчеркивает значительную роль микробов кишечника в регулировании уровня изоУДКХ и метаболизма. Соавтор Тим Спектор, профессор генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, пояснил, что исследование подчеркивает важность клетчатки в регуляции аппетита и метаболизма, которая может быть усилена специфическими микробами кишечника. Это подчеркивает потенциал микробиома кишечника и его химических продуктов, таких как желчные кислоты, в снижении ожирения без необходимости инвазивных хирургических процедур.

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