Жировые клетки растягиваются, а не размножаются: что вы на самом деле знаете о наборе веса

Профессор рассказала, как на самом деле работают жировые клетки, об их схожести с воздушными шариками, а так же посетовала на то, что в проблеме с ожирением общество часто кидает из крайности в крайность.

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Профессор рассказала о том как на самом деле функционируют жировые клетки, поставила под сомнение имеющиеся понятия об их свойствах. А так же подняла вопрос социального давления на людей с лишним весом и вреде, который это оказывает на их моральное и физическое состояние, пишет Science Focus.

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Возникновение движения бодипозитивизма было основано на убеждении, что каждый человек должен иметь позитивный образ тела. Оно выступает за принятие всех тел, независимо от физических способностей, размера, пола, расы или внешности, что является протестом против "жирового стыда". Профессор понимает причины, стоящие за этим движением, но опасается, что некоторые люди зашли слишком далеко, игнорируя научные данные о негативных последствиях избытка жира. В частности, профессора беспокоит призыв "здоровье в любом размере". Хотя движение бодипозитива необходимо для борьбы со стыдом за лишний вес, игнорирование рисков для здоровья, связанных с избыточным весом, контрпродуктивно.

Профессор объяснила научную подоплеку увеличения веса и его воздействия на организм. Люди часто считают, что когда они набирают или теряют вес, они набирают или теряют жировые клетки. Однако это не так. Жировые клетки можно сравнить с воздушными шариками: они становятся больше, когда вы набираете вес, и меньше, когда вы худеете. Количество жировых клеток практически не меняется. Жировые клетки предназначены для того, чтобы быть самым безопасным местом для хранения жира.

Как и все воздушные шары, жировые клетки будут расширяться до тех пор, пока не достигнут максимально возможных размеров. В отличие от воздушных шариков, они не лопаются, что очень удачно. Однако именно в этот момент начинаются проблемы, поскольку, когда жировые клетки заполнены, жир должен переместиться в другое место, например, в мышцы или печень. Хотя мышцы и печень предназначены для хранения некоторого количества жира, слишком большое его количество начинает негативно сказываться на их работе, и это явление известно как "липотоксичность", что означает отравление жиром. Когда в нашем организме содержится больше жира, чем мы можем безопасно хранить, тогда и начинаются такие заболевания, как диабет второго типа, болезни сердца и некоторые виды рака.

Так сколько же жира — это слишком много? Профессор объяснила, что ответ зависит от нашей индивидуальной биологии. Жировые клетки могут увеличиваться до разных размеров, прежде чем стать полными. Например, жителям Восточной и Южной Азии, не нужно набирать много веса, чтобы повысить риск развития диабета 2 типа. Напротив, восточные европейцы и полинезийцы могут набрать гораздо больше веса, прежде чем заболеть, в основном из-за способности их жировых клеток к расширению.

Однако важно отметить, что для каждого конкретного человека разный вес является оптимальным для крепкого здоровья, потому что как только вы превысите свою безопасную черту, вы начнете заболевать. В зрелом обществе мы должны быть способны одновременно придерживаться двух мыслей: жить с ожирением нездорово, а люди с ожирением не виноваты в этом. Передовые генетические и биологические исследования могут определить безопасную способность человека переносить жир, что позволит пересмотреть определение "ожирения" и определить, кому нужно похудеть. Это может стать переломным моментом, изменив подход к управлению весом.

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