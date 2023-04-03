Жирові клітини розтягуються, а не розмножуються: що ви насправді знаєте про набір ваги

Професорка розповіла, як насправді працюють жирові клітини, про їхню схожість із повітряними кульками, а також поскаржилася на те, що в проблемі з ожирінням суспільство часто кидає з крайнощів у крайнощі.

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Професорка розповіла про те, як насправді функціонують жирові клітини, поставила під сумнів наявні поняття про їхні властивості, а також порушила питання соціального тиску на людей із зайвою вагою та шкоду, яку це чинить на їхній моральний і фізичний стан, пише Science Focus.

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Виникнення руху бодіпозитивізму було засноване на переконанні, що кожна людина повинна мати позитивний образ тіла. Він виступає за прийняття всіх тіл, незалежно від фізичних здібностей, розміру, статі, раси чи зовнішності, що є протестом проти "жирового сорому". Професорка розуміє причини, що стоять за цим рухом, але побоюється, що деякі люди зайшли занадто далеко, ігноруючи наукові дані про негативні наслідки надлишку жиру. Зокрема, професорку турбує заклик "здоров'я в будь-якому розмірі". Хоча рух бодіпозитиву необхідний для боротьби із соромом за зайву вагу, ігнорування ризиків для здоров'я, пов'язаних із надмірною вагою, контрпродуктивне.

Професорка пояснила наукове підґрунтя збільшення ваги та її впливу на організм. Люди часто вважають, що коли вони набирають або втрачають вагу, вони набирають або втрачають жирові клітини. Однак це не так. Жирові клітини можна порівняти з повітряними кульками: вони стають більшими, коли ви набираєте вагу, та меншими, коли ви худнете. Кількість жирових клітин практично не змінюється. Жирові клітини призначені для того, щоб бути найбезпечнішим місцем для зберігання жиру.

Як і всі повітряні кулі, жирові клітини будуть розширюватися доти, доки не досягнуть максимально можливих розмірів. На відміну від повітряних кульок, вони не лопаються, що дуже вдало. Однак саме в цей момент починаються проблеми, оскільки, коли жирові клітини заповнені, жир має переміститися в інше місце, наприклад, у м'язи або печінку. Хоча м'язи та печінка призначені для зберігання деякої кількості жиру, занадто велика його кількість починає негативно позначатися на їхній роботі, та це явище відоме як "ліпотоксичність", що означає отруєння жиром. Коли в нашому організмі міститься більше жиру, ніж ми можемо безпечно зберігати, тоді й починаються такі захворювання, як діабет другого типу, хвороби серця та деякі види раку.

То скільки ж жиру — це занадто багато? Професорка пояснила, що відповідь залежить від нашої індивідуальної біології. Жирові клітини можуть збільшуватися до різних розмірів, перш ніж стати повними. Наприклад, жителям Східної та Південної Азії, не потрібно набирати багато ваги, щоб підвищити ризик розвитку діабету 2 типу. Навпаки, східні європейці та полінезійці можуть набрати набагато більше ваги, перш ніж захворіти, переважно через здатність їхніх жирових клітин до розширення.

Однак важливо зазначити, що для кожної конкретної людини різна вага є оптимальною для міцного здоров'я, тому що щойно ви перевищите свою безпечну межу, ви почнете хворіти. У зрілому суспільстві ми повинні бути здатні одночасно дотримуватися двох думок: жити з ожирінням нездорово, а люди з ожирінням не винні в цьому. Передові генетичні та біологічні дослідження можуть визначити безпечну здатність людини переносити жир, що дасть змогу переглянути визначення "ожиріння" та визначити, кому потрібно схуднути. Це може стати переломним моментом, змінивши підхід до управління вагою.

Раніше Фокус писав про нові ін'єкційні ліки, які здатні замінити операцію з ушивання шлунка. Із застосуванням цього препарату деякі клітини підшлункової залози навіть перетворилися на нові, що виробляють інсулін.