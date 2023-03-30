Прощавай, моторошний скальпель. Нові ін'єкції для зниження ваги можуть замінити ушивання шлунка

Новий ін'єкційний препарат під назвою GEP44 показав чудові результати у зниженні ваги та стимулюванні метаболізму у щурів з ожирінням, при цьому деякі клітини підшлункової залози навіть перетворилися на нові клітини, що виробляють інсулін.

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Баріатрична хірургія, включно з такими процедурами, як шлункове шунтування, довела свою ефективність у лікуванні ожиріння та навіть діабету в деяких випадках. Однак вона пов'язана з ризиком, вимагає тривалого періоду відновлення та є дорогою. Дослідники виявили спосіб відтворити переваги хірургічного втручання за допомогою ін'єкцій, що було продемонстровано в дослідженнях на гризунах. Ця ін'єкція не тільки допомагає знизити вагу, а й покращує обмін речовин, вироблення інсуліну та, що дивно, знижує потяг до опіоїдів, пише New Atlas.

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Баріатрична хірургія створює біохімічні зміни в організмі, зменшуючи загальну площу шлунка та змінюючи спосіб секреції двох гормонів — глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) та пептиду YY (PYY) — у кишечнику. Ці гормони допомагають регулювати апетит, рівень цукру в крові та сигналізують про ситість.

Хоча існують препарати, які можуть імітувати GLP-1, вони часто спричиняють неприємні побічні ефекти, разом із нудотою та шлунковими розладами, що може призвести до припинення прийому. Крім того, ці препарати діють тільки на рецептори GLP-1 та ігнорують потенційні переваги активації рецепторів PYY.

Учені із Сіракузького університету (СУ) і Дитячого науково-дослідного інституту Сіетла розробили ін'єкційний пептид GEP44, який активує рецептори PYY і GLP-1, щоб розв'язати проблеми баріатричної хірургії та наявних ліків у боротьбі з ожирінням. Під час лабораторних випробувань щури, які страждають на ожиріння, скоротили споживання їжі на 80% та втратили 12% маси тіла за 16 днів дослідження. Ці результати втричі перевершили показники препарату ліраглутиду, що активує рецептори GLP-1.

Дослідники також протестували сполуку на землерийках, щоб оцінити її протиблювотний ефект, оскільки щури не можуть викликати блювоту. Команда не помітила жодних ознак нудоти, а ефект проти нудоти може мати значення не тільки для зниження ваги, за словами Роберта Дойла з Університету Південної Африки. Якщо відокремити зниження ваги від нудоти та блювоти, то хіміотерапевтичні препарати зможуть зберегти свої переваги при зниженні пов'язаних із ними побічних ефектів. Це може дозволити пацієнтам отримувати вищі дози та мати кращі прогнози, покращуючи якість життя під час хіміотерапії.

Крім зниження споживання їжі гризунами, GEP44 також стимулював їхній метаболізм, переносячи глюкозу в м'язові тканини та виводячи її з кровотоку, перетворюючи на джерело енергії. Він також спонукав деякі клітини підшлункової залози перетворитися на нові клітини, що виробляють інсулін, які часто ушкоджуються при діабеті.

Крім того, дослідники з'ясували, що GEP44 знижує тягу до фентанілу у щурів, що вказує на можливість його використання як засобу для лікування залежності.

Спочатку GEP44 мав короткий період напіврозпаду в організмі — приблизно годину, але вдосконалена формула дала змогу в майбутньому застосовувати його у вигляді ін'єкцій всього один або два рази на тиждень. Команда подала заявку на отримання патенту на препарат і має намір провести більш великі випробування на приматах.

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