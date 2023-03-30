Прощай, жуткий скальпель. Новые инъекции для снижения веса могут заменить ушивание желудка

Новый инъекционный препарат под названием GEP44 показал замечательные результаты в снижении веса и стимулировании метаболизма у крыс с ожирением, при этом некоторые клетки поджелудочной железы даже превратились в новые клетки, вырабатывающие инсулин.

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Бариатрическая хирургия, включая такие процедуры, как желудочное шунтирование, доказала свою эффективность в лечении ожирения и даже диабета в некоторых случаях. Однако она сопряжена с риском, требует длительного периода восстановления и является дорогостоящей. Исследователи обнаружили способ воспроизвести преимущества хирургического вмешательства с помощью инъекций, что было продемонстрировано в исследованиях на грызунах. Эта инъекция не только помогает снизить вес, но и улучшает обмен веществ, выработку инсулина и, что удивительно, снижает тягу к опиоидам, пишет New Atlas.

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Бариатрическая хирургия создает биохимические изменения в организме, уменьшая общую площадь желудка и изменяя способ секреции двух гормонов – глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и пептида YY (PYY) – в кишечнике. Эти гормоны помогают регулировать аппетит, уровень сахара в крови и сигнализируют о сытости.

Хотя существуют препараты, которые могут имитировать GLP-1, они часто вызывают неприятные побочные эффекты, включая тошноту и желудочные расстройства, что может привести к прекращению приема. Кроме того, эти препараты действуют только на рецепторы GLP-1 и игнорируют потенциальные преимущества активации рецепторов PYY.

Ученые из Сиракузского университета и Детского научно-исследовательского института Сиэтла разработали инъекционный пептид GEP44, который активирует рецепторы PYY и GLP-1, чтобы решить проблемы бариатрической хирургии и существующих лекарств в борьбе с ожирением. В ходе лабораторных испытаний крысы, страдающие ожирением, сократили потребление пищи на 80% и потеряли 12% массы тела за 16 дней исследования. Эти результаты в три раза превзошли показатели препарата лираглутида, активирующего рецепторы GLP-1.

Исследователи также протестировали соединение на землеройках, чтобы оценить его противотошнотный эффект, поскольку крысы не могут вызывать рвоту. Команда не заметила никаких признаков тошноты, а эффект против тошноты может иметь значение не только для снижения веса, по словам Роберта Дойла из Университета Южной Африки. Если отделить снижение веса от тошноты и рвоты, то химиотерапевтические препараты смогут сохранить свои преимущества при снижении связанных с ними побочных эффектов. Это может позволить пациентам получать более высокие дозы и иметь лучшие прогнозы, улучшая качество жизни во время химиотерапии.

Помимо снижения потребления пищи грызунами, GEP44 также стимулировал их метаболизм, перенося глюкозу в мышечные ткани и выводя ее из кровотока, превращая в источник энергии. Он также побудил некоторые клетки поджелудочной железы преобразоваться в новые клетки, вырабатывающие инсулин, которые часто повреждаются при диабете.

Кроме того, исследователи обнаружили, что GEP44 снижает тягу к фентанилу у крыс, что указывает на возможность его использования в качестве средства для лечения зависимости.

Первоначально GEP44 имел короткий период полураспада в организме – около часа, но усовершенствованная формула позволила в будущем применять его в виде инъекций всего один или два раза в неделю. Команда подала заявку на получение патента на препарат и намерена провести более обширные испытания на приматах.

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