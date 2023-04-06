Скальпель більше не потрібен. Вчені знайшли спосіб безопераційного зниження ваги

Нещодавнє відкриття в галузі дослідження втрати ваги виявило потенційний спосіб зниження апетиту без необхідності хірургічного втручання.

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Операція зі зниження ваги може бути ефективним довгостроковим методом лікування, але вона дорога, інвазивна та може призвести до неприємних побічних ефектів. Крім того, близько третини людей, які перенесли операцію зі зниження ваги, потребують повторної операції або госпіталізації протягом п'яти років. Унаслідок цього тільки близько 1% людей, які мають право на операцію, обирають її, пише New Atlas.

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Дослідження було присвячене метаболічним перевагам операції зі зниження ваги та її впливу на рівень жовчної кислоти. Жовчна кислота — це речовина, яка допомагає перетравлювати жири та відіграє важливу роль у регулюванні апетиту. Дослідники виявили, що у людей, які перенесли операцію зі зниження ваги, рівень жовчної кислоти, званої ізоурсодезоксихолат (ізоУДКА), був значно нижчим. Ця жовчна кислота пов'язана з підвищеним апетитом та поганим обміном речовин.

В Амстердамі дослідники вивчили рівень жовчних кислот у групі пацієнтів після операції, а також у двох групах населення без операції. Вони виявили, що добавка клітковини природним чином знижує рівень ізоУДКА. Це відкриття дає можливість розробити лікування, яке могло б повторити зниження апетиту та поліпшення метаболічної функції, досягнуте в результаті хірургічної операції зі зниження ваги, без будь-яких інвазивних процедур.

Христина Менні, співавторка дослідження з Королівського коледжу Лондона, заявила, що завдяки глибшому розумінню складної взаємодії генетики, мікробіому кишківника та дієти в регулюванні рівня жовчних кислот та їхнього впливу на апетит та метаболічне здоров'я, можна розробити нові методи профілактики й лікування ожиріння та метаболічного синдрому.

Хоча дослідники і раніше вивчали мікробіом кишківника як джерело рішень для зниження ваги, нещодавнє дослідження Ноттінгемського університету, Королівського коледжу Лондона та Медичного центру Амстердамського університету пролило світло на раніше незрозумілу перевагу баріатричної хірургії — зниження апетиту. Відкриття метаболічних механізмів, які призводять до зниження апетиту, може прокласти шлях до безпечного та ефективного лікування для зниження ваги. Ожиріння часто пов'язане з серйозними захворюваннями, такими як хвороби серця та діабет, які часто можна пом'якшити або навіть повернути назад шляхом зниження ваги.

Спільна провідна авторка Ана Вальдес із Медичної школи Ноттінгемського університету заявила, що дослідження показує участь конкретного мікробного метаболіту в користі операції зі зниження ваги, та що харчові волокна можуть мати аналогічний ефект, хоча і меншою мірою. Цей висновок може допомогти в розробці досліджень дієтичних добавок, спрямованих на підвищення ситості та поліпшення роботи печінки.

Дослідження підкреслює значну роль мікробів кишківника в регулюванні рівня ізоуДКА та метаболізму. Співавтор Тім Спектор, професор генетичної епідеміології в Королівському коледжі Лондона, пояснив, що дослідження наголошує на важливості клітковини в регуляції апетиту та метаболізму, яка може бути підсилена специфічними мікробами кишечника. Це підкреслює потенціал мікробіома кишківника та його хімічних продуктів, таких як жовчні кислоти, у зниженні ожиріння без необхідності інвазивних хірургічних процедур.

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