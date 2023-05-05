Ученые нашли способ облегчить боль без привыкания к препаратам

Некоторые обезболивающие средства вызывают сильную зависимость, но ученые нашли способ избежать этого.

Такие опиоидные анальгетики, как фентанил и оксикодон, являются одними из самых сильных болеутоляющих, известных медицине. Но они также вызывают сильное привыкание. Новое исследование дает надежду пациентам, страдающим от боли, в виде мощных обезболивающих, у которых отсутствуют самые значительные побочные эффекты, пишет New Atlas.

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Уже давно ученые знают, что для того, чтобы избавить пациентов от боли, лучше всего использовать соединения, воздействующие на опиоидные рецепторы нервных клеток. Но такие опиоидные анальгетики вызывают сильную зависимость.

Нервы человека имеют два типа опиоидных рецепторов, и лекарства, которые вызывают самую сильную зависимость нацелены на мю опиоидные рецепторы. Чтобы найти альтернативу эти обезболивающим ученые решили создать лекарства, нацеленные на каппа опиоидные рецепторы. Но они имеют значительные побочные эффекты, среди которых – галлюцинации. В то же время они вызывают меньшую зависимость.

В журнале Nature американские ученые представили новое исследование, в рамках которого они выяснили, что существует более одного типа каппа опиоидных рецепторов. Воздействие на все эти рецепторы могут облегчить боль, не все они вызывают галлюцинации.

Ученые считают, что ключом ко всему являются такие соединения как G-белки. При встрече с каппа опиоидными рецепторами эти белки активируют различные пути. Ученые считают, что дальнейшие тесты позволят узнать, какие пути обеспечивают облегчение боли, не вызывая галлюцинаций.

Когда можно будет решить эту задачу, то теоретически можно создать такие болеутоляющие лекарства, которые будут хорошо блокировать боль и в то же время не будут иметь сильных побочных эффектов.

Авторы исследования считают, что все G-белки похожи друг на друга, но некоторые подвиды этих белков, которые связываются с каппа рецептором, определяют, какие пути будут активированы.

Ученые обнаружили, что вызывающие галлюцинации препараты могут активировать один конкретный G-белок, но не другие. Таким образом выходит, что блокирование боли можно обеспечить без побочных эффектов.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.