Один из 60 000. Медики впервые внутриутробно прооперировали мозг ребенка с крайне редкой патологией

Хирургам пришлось прибегнуть к столь рискованному вмешательству из-за смертельного генетического заболевания у малыша.

Подобное состояние, называемое артериовенозной мальформацией, считается крайне редким и встречается у одного из 60 000 малышей. Это происходит, когда артерии в головном мозге отводят кровь непосредственно в вены, а не в капилляры. В результате сердце наполнятся кровью, что может привести к высокому кровяному давлению, пишет Daily Mail.

Врачи выявили порок развития у женщины на 34-й неделе беременности, чтобы спасти жизнь младенцу, им пришлось провести чрезвычайно сложную операцию, которая стала первой в своем роде. По сути, хирурги прооперировали мозг малыша, пока он еще находился в утробе матери. К счастью, операция прошла успешно и уже через несколько дней женщина родила здорового ребенка.

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Отметим, что операция была задокументирована в тематическом исследовании и теперь врачи из Бостонской детской больницы и Бригама и женской больницы надеются, что им удалось найти эффективный способ предотвращения рождения малышей с врожденным дефектом. Далее исследователи планируют работать с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) над испытанием безопасности и эффективности данной операции, чтобы в дальнейшем расширить ее использование.

Хирурги использовали МРТ и выявили чрезмерно широкий фалкиновый синус — изогнутую вену в мозгу, которая дренирует артерию. Это свидетельствовало о 99% вероятности возникновения порока развития. Чтобы не допустить этого, хирурги с помощью иглы проткнули нижнюю часть живота матери, а затем использовали ультразвук для определения верного места разреза стенки матки. Далее врачи разрезали мозг ребенка и имплантировали ему катушку рядом с артерией, которая смогла ограничить кровоток.

Описание уникальной внутриутробной операции на мозге плода Фото: American Heart Association/SWNS

По словам хирурга из Бостонской детской больницы Даррена Орбаха, этот подход в дальнейшем может "ознаменовать сдвиг парадигмы в лечении аномалии развития вены Галена". Фактически хирургам удалось исправить порок развития малыша еще до его рождения. Тем самым врачи смогли предотвратить развитие сердечной недостаточности до того, как она произойдет, а не пытаться обратить ее вспять уже после рождения.

Более того, исследователи полагают, что такая практика позволит заметно снизить риск долгосрочного повреждения головного мозга, а также инвалидности и смерти среди младенцев с подобной патологией.

Спустя два дня женщины вызвали роды и она родила малыша с ограниченными осложнениями, вызванными го маленьким весом — всего 1,9 кг, что крайне мало для новорожденного. Однако уже через три недели стало понятно, что младенец не нуждается в кардиоваскулярной помощи, а МРТ не выявила признаков аномального кровотока в головном мозге.

Врачи сообщают, что малыш с мамой уже вернулись домой, ребенок в шесть недель чувствует себя замечательно, он также "не принимает никаких препаратов, нормально есть и набирает необходимый вес".

Ранее Фокус писал о еще одном уникальном случае, ребенок родился с двумя пенисами и еще одним уникальным дефектом.