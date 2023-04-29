Один на шесть миллионов: ребенок родился с двумя пенисами и еще одним уникальным дефектом

По словам врачей, мальчику сразу провели успешную операцию, но при этом половые органы не трогали, так как они оба функционируют. Из-за редкости заболевания значительно повышается риск смертности.

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В Пакистане родился необычный ребенок. У мальчика было сразу два пениса, а также отсутствовал анус. Об этом сообщает издание Daily Star 29 апреля.

Это событие ошеломило медиков, ведь редкое аномальное заболевание встречается раз на шесть миллионов младенцев. Мальчику сразу же провели специальную операцию и создали ему отверстие для дефекации с помощью колоноскопии.

При этом, врачи вспоминают, что два половых органа ребенка были нормальной формы, функционировали, однако один из них был на один сантиметр длиннее другого. Эту часть тела во время операции решили не трогать, однако причину не назвали.

Из-за редкости данного заболевания также значительно повышается риск смертности и поэтому нужно постоянное наблюдение врачей.

"Высочайшая сложность и смертность, связанные с дифалией, обусловлены сопутствующими аномалиями мочеполовой и желудочно-кишечной системы", — говорится в сообщении.

К слову, операция для малыша закончилась успешно и уже через два дня после восстановления его выписали из больницы. У него родителей в семейной истории никогда не было врожденных дефектов.

Примечательно, что за всю историю человечества было зафиксировано около 100 случаев дифалии.

"Мальчик, родившийся через 36 недель, является одним из самых последних примеров редкого состояния, которое оставило его с двумя "хорошо сформированными фаллосами", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 января 2022 года американец утверждал, что после COVID-19 его пенис значительно уменьшился. Он сразу обратился за помощью к специалистам, которые заявили, что это произошло из-за сужения сосудов.